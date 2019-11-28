你近期要到日本旅遊嗎？語言問題是大家去日本旅遊都會擔心的問題，今天來跟大家分享的日文翻譯 App 「VoiceTra」，跟其它翻譯 App 有什麼不同？VoiceTra 是由日本 NICT 情報通信研究機構所開發，所以這款 App 所翻譯的日文，比起 Google 翻譯或其它翻譯相對精準，目前支援 31 種語言、語音翻譯等，而且是少數免費翻譯 App 中沒有廣告的，要到日本旅遊，卻不信任自己的日文，這款 App 可以下載起來備著用喔！對話翻譯你可以參考：對話翻譯取代翻譯機，支援全世界 105 語言，雙向語音辨識翻譯沒問題

△ VoiceTra 支援 iOS 及 Android 雙系統，完全免費使用，下載後開啟，選擇自己所使用的語言之後，就可以立即使用啦！

△ 支援的語言有 31 種，包含：日語、英語、簡體中文、繁體中文、韓語、泰語、法語、印尼語、越南語、西班牙語、緬甸語、阿拉伯語、義大利語、烏爾都語、荷蘭語、柬埔寨語、僧伽羅語、丹麥語、德語、土耳其語、尼泊爾語、匈牙利語、印地語、菲律賓語、波蘭語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語、馬來語、蒙古語、寮語、俄羅斯語。

△ 翻譯的介面如上圖，下方為輸入語言的地方，支援鍵盤輸入、語音輸入，若有第三方語言，左下方可以隨時切換，上方區域為翻譯結果。

△ 比較特殊地方是還顯示了「逆翻結果核對」，這是什麼意思呢？以中翻日為例，為了讓中文使用者可以理解到，App 所翻譯的日文是否自己所要傳達的意思，App 將自己所翻譯的日文，又再度翻回中文。可以讓使用者再次確認翻譯的正確性，這是其它 App 比較少見的獨特功能～

△ 設定處可以看到歷史翻譯、語言設定、語音輸出設定等，若翻譯結果有誤，也可以點擊右上方的三條橫槓左方的案件進行回報，不管是到日本租車、購物、吃東西餐廳、民宿登記入住或退房等，都可以作為備用的工具，大家趕快下載起來吧！

下載：

VoiceTra 語音翻譯 （Google Play 下載）

VoiceTra 語音翻譯 （App Store 下載）