【iOS】 掃描和翻譯 APP 拿起手機掃描，菜單、雜誌、報紙出國旅遊不懂外文也不怕

2017-12-21 11:12:16 9M87
掃描和翻譯 相機掃描 圖片翻譯

之前分享過用手機掃描就可以算出數學的 Photomath，這次要介紹的是進擊版本，解決了數學問題之後，我們來看看英文和翻譯的問題，「掃描和翻譯」APP 可以直接透過相機掃描，翻譯出超過 70 種語言，任何紙本文件包含：食譜、筆記、信件、菜單、雜誌、報紙、說明書 、機場或火車站的指示等，生活上各式各樣的場合幾乎都可以用到，掃描翻譯後，還可即時編輯、朗讀、分享在 Facebook 或 Twitter、通過 email 發送，不少 Android 手機都早就具備這功能，像是 Note 8 的 Bixby 即時翻譯、華為 Mate 10 的即時翻譯功能，使用 iPhone 的朋友還沒內建此功能，就先用這個 APP 檔一下吧！

掃描和翻譯下載處：點我

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△ 首次開啟需允許 APP 使用相機

掃描和翻譯 CNN新聞 翻譯

△ 相機對準要翻譯的文本拍照即可，這邊拿 CNN 的新聞作為範例，紙本的效果會更佳，拍完照後調整範圍按下 OCR 辨識。

OCR 圖片轉文字 英文 中文 丹麥語 亞美尼雅語 俄羅斯語

△ 辨識完後就會看到圖片被轉為文字啦，右下角點擊選擇要翻譯到什麼語言～

英文 CNN 朗讀 聽力練習

△ 雖然翻譯後語法有點奇怪，但可以理解這篇新聞大蓋內容就夠了，大家常常會遇到的問題是不知道怎麼念，點擊右邊的喇叭圖示就會有語音朗讀啦！

掃描和翻譯 照片掃描 圖片翻譯 翻譯APP

△ 右上角的分享鍵點擊就可分享在 Facebook、Twitter 或 Email 發送。

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