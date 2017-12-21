之前分享過用手機掃描就可以算出數學的 Photomath，這次要介紹的是進擊版本，解決了數學問題之後，我們來看看英文和翻譯的問題，「掃描和翻譯」APP 可以直接透過相機掃描，翻譯出超過 70 種語言，任何紙本文件包含：食譜、筆記、信件、菜單、雜誌、報紙、說明書 、機場或火車站的指示等，生活上各式各樣的場合幾乎都可以用到，掃描翻譯後，還可即時編輯、朗讀、分享在 Facebook 或 Twitter、通過 email 發送，不少 Android 手機都早就具備這功能，像是 Note 8 的 Bixby 即時翻譯、華為 Mate 10 的即時翻譯功能，使用 iPhone 的朋友還沒內建此功能，就先用這個 APP 檔一下吧！
掃描和翻譯下載處：點我
△ 相機對準要翻譯的文本拍照即可，這邊拿 CNN 的新聞作為範例，紙本的效果會更佳，拍完照後調整範圍按下 OCR 辨識。
△ 辨識完後就會看到圖片被轉為文字啦，右下角點擊選擇要翻譯到什麼語言～
△ 雖然翻譯後語法有點奇怪，但可以理解這篇新聞大蓋內容就夠了，大家常常會遇到的問題是不知道怎麼念，點擊右邊的喇叭圖示就會有語音朗讀啦！
△ 右上角的分享鍵點擊就可分享在 Facebook、Twitter 或 Email 發送。
掃描和翻譯下載處：點我
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