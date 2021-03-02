看影片學英文

邊看影片邊學英文，無疑是最有趣的語言學習方式之一，但是...得先要有好用的工具，如果你觀看影片的來源是 Netflix，那麼小編今天要跟你分享 Mate Translate 這款語言學習神器，表面上他是一款 Chrome 翻譯外掛，不過卻可以用來快速筆記 Netflix 影集中不認識的單字，並且快速加入內建的單字書中，還能夠依照不同的影集名稱分類，我個人覺得非常適合「想透過看影片增加單字量」的朋友使用，想提升單字量的朋友，可別錯過這款好用的工具唷。要看 Netflix 學日文，可以用 NflxMultiSubs 讓 Netflix 開啟中日雙字幕（支援漢字拼音）。

Netflix 字幕翻譯

點擊文章後方連結，進入 Mate Translate 下載頁面，將 Mate Translate 加到 Chrome 瀏覽器中。

翻譯工具推薦

首先我們先來看一下，Mate Translate 的主要功能 - 翻譯，開啟你要翻譯的頁面，找到該段落反白，就可以看到 Mate Translate 的翻譯按鈕。

翻譯工具推薦

打個插，在 Mate Translate 後台設定中，選擇目標翻譯語言，這裡小編選擇 Traditional Chinese 繁體中文。（共支援全世界 103 種語言）

Mate Translate

回到剛剛的翻譯頁面，點擊 Mate Translate 小按鈕就可以看到快速翻譯結果囉！

Mate Translate

也可以點擊 Chrome 右上方的 Mate Translate 圖示，將要翻譯的內容貼上進行翻譯，並隨時更換目標語言。

網頁翻譯

再來就是重頭戲，Mate Translate 的字幕翻譯功能，直接開啟 Netflix 並播放有興趣的影片，這裡小編以播放紙牌屋作為示範，接著直接在不懂的英文單字上單擊，就可以看到翻譯啦！此時按下 Save 就可以將生字儲存到生字簿中。

看影片學英文

進入 Mate Translate 的生字簿，就能夠看到剛剛儲存的英文單字啦。

看影片學單字

還能夠依照影片片名作為分類，看一部影集學到多少英文生字，通通都能夠有系統的被整理起來，並且在日後複習，算是一款還滿實用的翻譯工具，有需要的朋友趕快收下它吧，連結替各位放在下面囉。

下載：
Mate Translate （Chrome 下載）
Mate Translate （Firefox 下載）
Mate Translate （Opera下載）
Mate Translate （Edge 載）

Mate Translate 翻譯工具支援 103 種語言，用 Netflix 影片學外語，支援生字簿功能 相關文章

訪客留言

Mate Translate 翻譯工具支援 103 種語言，用 Netflix 影片學外語，支援生字簿功能 參考資料

看Netflix 電影輕鬆學英文！字幕上不懂的單字，這工具同步教會你
2019年10月8日 — 如果你喜歡在Netflix 看電影，免費工具Lingvo.tv 能將字幕擷取到手機或平板， ... 學習英文有很多管道和方法，最常聽到的是聽廣播、看英文報紙雜誌，也很多 ... 擷取到手機或平板電腦，加入同步翻譯來讓你邊看電影邊學英文或其他語言。 ... 字幕看YouTube 影片 &middot; 「你會說英文嗎」講成Can you speak English？
Download Mate
Mate&#39;s on the Mac App Store and right here on our site for $29.99 one-time. No subscription! When you get it here, every cent goes to us instead of giving away 30% to Apple. Mate looks great in your favorite browser. Translate anything insta ...
Mate – the translator app you&#39;ll love.
The translator app you&#39;ll love. Mate is made beautifully for iOS, macOS, and your favorite browser. Instantly translate anything between 103 languages. Download.
PChome 線上購物
PChome線上購物是台灣最大B2C電子商務網站，自2000年開始營運，隸屬台灣最大的電子商務集團PChome網路家庭(8044-tw)旗下，是台灣消費者網路購物的首選。
Mate Translate – translator, dictionary
2020年12月29日 — Translate and learn words in 103 languages. Just like a real-life mate has your back, Mate Translate Extension for Chrome has you covered for all&nbsp;...
Ruby on Rails: Welcome aboard
養一個會呼吸的家 : 有氧健康宅So Easy,讓你省錢又舒適 卓梅慧著 新北市 : 幸福文化, 2013 435.4 7549-2 1分鐘上手!把花種漂亮の超easy完全圖鑑 : 一次學會25種開花植物step by step栽種密技 陳坤燦著 新北市 : 蘋果屋, 2013 440.6 4413
PChome 24h購物
PChome24h購物首創全台保證24小時到貨，擁有超過170萬種商品24小時到貨、台北巿6小時到貨（試營運），是台灣最多商品在庫的購物網站，隸屬台灣最大的電子商務集團PChome網路家庭（8044-tw）旗下，是台灣消費者網路購物的首選。
邊看影集邊練英文！靠Netflix過連假，3款小工具讓追劇CP值更 ...
2020年1月17日 — 靠這三款Netflix追劇小神器，讓你挑片更準，還可以增加追劇CP值！ ... 邊追美劇邊學英文！ ... Netflix目前光是字幕，已支援28種語言，一部《安眠書店》字幕就有英文、中文、日文、韓文、印尼語、瑞典文、巴西葡萄文⋯⋯眾多&nbsp;...
金石堂：中文書、英文書、雜誌、文具、服飾、禮品、百貨購物
金石堂，網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品，百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書，天天都有特價優惠活動！
Mate – 让您爱不释手的翻译神器
Mate 使用起来非常顺畅，完美融合到您在阅读的内容，不像以往得忙着切换不同翻译网站或应用。. 您无需忙着切换分页，丝毫不干扰您的阅读，翻译神速又准确。. 只要您需要翻译时，Mate 随时都在工具菜单列上，随传随到。. 当您读懂内容后，就会立即消失。. 搭配如此 ...