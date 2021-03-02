邊看影片邊學英文，無疑是最有趣的語言學習方式之一，但是...得先要有好用的工具，如果你觀看影片的來源是 Netflix，那麼小編今天要跟你分享 Mate Translate 這款語言學習神器，表面上他是一款 Chrome 翻譯外掛，不過卻可以用來快速筆記 Netflix 影集中不認識的單字，並且快速加入內建的單字書中，還能夠依照不同的影集名稱分類，我個人覺得非常適合「想透過看影片增加單字量」的朋友使用，想提升單字量的朋友，可別錯過這款好用的工具唷。要看 Netflix 學日文，可以用 NflxMultiSubs 讓 Netflix 開啟中日雙字幕（支援漢字拼音）。

點擊文章後方連結，進入 Mate Translate 下載頁面，將 Mate Translate 加到 Chrome 瀏覽器中。

首先我們先來看一下，Mate Translate 的主要功能 - 翻譯，開啟你要翻譯的頁面，找到該段落反白，就可以看到 Mate Translate 的翻譯按鈕。

打個插，在 Mate Translate 後台設定中，選擇目標翻譯語言，這裡小編選擇 Traditional Chinese 繁體中文。（共支援全世界 103 種語言）

回到剛剛的翻譯頁面，點擊 Mate Translate 小按鈕就可以看到快速翻譯結果囉！

也可以點擊 Chrome 右上方的 Mate Translate 圖示，將要翻譯的內容貼上進行翻譯，並隨時更換目標語言。

再來就是重頭戲，Mate Translate 的字幕翻譯功能，直接開啟 Netflix 並播放有興趣的影片，這裡小編以播放紙牌屋作為示範，接著直接在不懂的英文單字上單擊，就可以看到翻譯啦！此時按下 Save 就可以將生字儲存到生字簿中。

進入 Mate Translate 的生字簿，就能夠看到剛剛儲存的英文單字啦。

還能夠依照影片片名作為分類，看一部影集學到多少英文生字，通通都能夠有系統的被整理起來，並且在日後複習，算是一款還滿實用的翻譯工具，有需要的朋友趕快收下它吧，連結替各位放在下面囉。

下載：

Mate Translate （Chrome 下載）

Mate Translate （Firefox 下載）

Mate Translate （Opera下載）

Mate Translate （Edge 載）