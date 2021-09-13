想要透過 YouTube、Netflix 影片練習英文聽力、增加單字量？最近小編發現一個目前最強大的輔助工具 Language Reactor，它能夠載入 YouTube 及 Netflix 影片中的字幕並且逐句播放，還結合「翻譯功能」、「生字簿」功能，不需要移動「時間軸」，改用「字幕軸」來播放影片，讓你每一句都能夠聽好、聽滿。想看 Netflix 學日文的話，推薦用 NflxMultiSubs 顯示中日雙字幕。

到 Chrome 擴充程式商店後，將 Language Reactor 加入 Chrome 瀏覽器。

然後打開 YouTube 或 Netflix，Language Reactor 就會把載入的字幕顯示在右邊視窗，右邊這個視窗就是我們的「字幕軸」，直接點擊你想重聽的字幕，影片就會直接從該時間點播放。

Language Reactor 另一個非常實用的功能是「每個字幕結尾自動暫停播放」，點擊影片右下角的 AP 就能夠啟用 / 暫停此功能。這對於不熟悉或剛上手新的語言的學習者來說，是非常友善、實用的功能，每聽一句暫停一次，讓你能夠聽好、聽清楚、聽的懂。

逐句翻譯也非常不費力，直接把滑鼠移動到句子旁，就會自動顯示翻譯啦。

如果遇到不認識的單字，點擊一下就會自動幫我們查字典，我們還可以用顏色來分類，將生字收藏下來，看完影片時可以再複習一次。

此外，若你需要匯出字幕檔，Language Reactor 支援 HTML 及 Excel 格式，還能匯出原始語言、譯文、時間、標記已保存單字、詞彙標示等，除了練聽力外這樣就可以把影片變成「閱讀測驗」真的非常實用！

細節上的設定，像是字幕語言、翻譯語言、隱藏字幕、詞彙標示等都可以自己調整，搭配快速鍵可以用的更佳順暢：



a 鍵可回到之前的字幕

s 鍵可重複該字幕

d 鍵可進入下一段字幕

空格鍵可繼續播放或暫停播放

YouTube 及 Netflix 會根據地區來推薦影片，因此有些國外限定的影片，對於語言學習相當有幫助的，Language Reactor 官網也都幫我們列出來啦，如果你真的想透過影片學習外語，這款工具真的非常強大，而且是免費使用的，連結提供在下面，提供給有需要的朋友啦。

https://www.languagereactor.com/

下載：

Language Reactor （Chrome 下載）