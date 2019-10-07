大家的桌面上總是擺著一些常用的捷徑，平常要使用時就會相當的方便，但是桌面的圖示一但亂掉，感覺好像就會有那麼一些些不對勁。大概有甚麼情形會遇到桌面圖示亂掉呢？像是有切換螢幕的解析度，或是進入某些程式或遊戲會自動切換解析度，只要解析度一改變，這些桌面圖示可能就會整個亂掉，要重新整理這些圖示可能就會花上好一段時間，而我桌面的圖示也會有左右上下不同的擺放，當亂掉時的確很頭大。

DesktopOK 這個小程式對於上述問題的確幫了大忙，可以幫你儲存目前桌面的擺設，而且儲存的檔案並非只有一個，會依據螢幕解析度和時間幫你儲存，若是使用筆記型電腦，也常常外接螢幕的話，這小工具的確是非常的方便。儲存了現在的狀態後，大家可以利用隨機排列圖示來測試看看，會把你的桌面圖示隨機亂擺放，還真是非常的亂啊XD～但是要輕鬆還原也絕對不是難事啊！

http://www.softwareok.com/?seite=Freeware/DesktopOK

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