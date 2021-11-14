Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

什麼防毒軟體是最好的？坦白說有裝就是最好的，不過如果有最好的選擇，那這次推薦給大家 Avira Prime 防毒的頂級服務，完全支援 Windows、Mac、Android、iOS 與瀏覽器防護，功能包含有即時檢測惡意程式、線上威脅
匿名化、加密網站瀏覽、加速與清理電腦、移動電話、生成無需自行記憶的強力密碼與避免身份盜用及經濟損失等等，限時免費提供了三個月的免費授權，既然是免費就體驗看看，有防毒軟體總比沒有好，到時候有其他防毒再推薦給大家囉！

Windows 主要功能：

  • Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。
  • Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
  • 適用於 Windows 的 Avira System Speedup Pro：清理垃圾文檔、加快開機時間並減少延遲。
  • Avira Software Updater Pro：確保軟體與驅動程式自動更新。
  • Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
  • Avira Privacy Pal：只需點按數下，即可優化 200 多項隱私設定。

Ｍac 主要功能：
  • Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。
  • Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
  • Avira Optimizer Pro：清理您的 Mac 並優化性能
  • Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
  • Uninstaller：Get a quick overview of all your apps and their size, and easily uninstall apps.
  • Startup manager：Manage your apps at startup to ensure faster booting and better performance.
  • Cookie cleaner：Automatically removes all trackers installed by advertisers on your Mac.

瀏覽器主要功能：
  • Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
  • Avira Phantom VPN Pro：保護並匿名化 Chrome 瀏覽器的網路流量。
  • Avira Browser Safety：攔截受感染網站、瀏覽器追蹤工具與侵入性廣告。
  • Avira Safe Shopping：在購物期間找尋安全、省錢的交易及優惠券。

Android 主要功能：
  • Security Pro：使手機安全抵禦惡意程式、盜竊等。
  • Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
  • Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
  • 二維碼掃描工具：安全掃描二維碼與定價條碼，查找更划算的線上交易。

iOS 主要功能：
  • Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
  • Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
  • Mobile Security Pro：攔截釣魚網站與騷擾來電。

限時免費：https://campaigns.avira.com/en/crm/trial/prime

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 Email me Prime 就會發信到您的信箱當中。

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 看到這畫面代表已經寄信到信箱囉！

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 收到信之後點選 Accept and install 進入下載頁面。

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 註冊或登入帳號後到下載頁面可以切換到繁體中文語系，之後點選安裝可以下載到 Avira Prime 安裝版，然後就開始執行安裝。

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 安裝好防毒之後，建議大家先執行一次基本的智慧型掃描，確認電腦狀態是好的唷！

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 智慧型掃描之後，建議大家也可以抓點時間進行完整的掃瞄，防護選項有即時防護、Web 防護、郵件防護與勒索軟體防護，此外還有軟體更新助手與防火牆功能。

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 隱私功能部分提供了安全瀏覽器、VPN、密碼管理、檔案碎紙機與隱私設定。

Avira Prime：防毒、VPN 以及更多功能。在所有設備中使用全部產品，完全沒有訪問限制。

△ 效能部分有優化助手、省電模式、驅動程式更新助手、重複檔案尋找工具、進階的優化設定與 Avira 遊戲加速器唷！

https://www.avira.com/zh-tw/prime

請遵照活動的步驟來下載唷～

限時免費 Avira Prime 取得小紅傘最完整的防毒 VPN 保護功能，免費三個月授權（Windows、Mac、Android、iOS） 相關文章

訪客留言

限時免費 Avira Prime 取得小紅傘最完整的防毒 VPN 保護功能，免費三個月授權（Windows、Mac、Android、iOS） 參考資料

免費防毒軟體|最新免費防毒軟體|免費下載防毒軟體
免費防毒軟體最新免費防毒軟體 最新免費防毒軟體Avira AntiVir Personal Free Antivirus 「avast! antivirus」是一套內建繁體中文語系的免費授權（家用、非商業使用）防毒軟體，雖然免費，不過防毒能力也是名列前茅，且內建的HTTP、EMAIL防護之外，還有P2P ... ...
阿榮福利味 - 免費軟體下載
免費滑鼠連點程式 - VibraClick (vClick、小蜜蜂滑鼠連點程式)，香港作者設計的程式，可以取代手指連點滑鼠的動作，程式預設0.5秒（等於500ms）自動按一下滑鼠，使用前先勾選「啟動滑鼠連點功能」，預設按「F9」啟動連點功能、按「F10」關閉，善用此程式 ...
[小紅傘] Avira AntiVir Premium進階版免費序號，一年！ – 重灌狂人
2008/5/18 · 更新：活動已過期，這篇是很久以前的舊文章。若要下載最新版Avira小紅傘防毒軟體，請按：這裡。剛剛不知道怎麼挖出來的，就是敲了敲Google，結果竟然是個免費一年期的「Avira AntiVir PersonalEdition Premium」防毒軟體「進階版」的一年序號，免費的唷！ ...
2021防毒軟體推薦：7款各有特色，不只要抓毒、殺毒，還要保護個資防詐騙！ | T客邦
2021/5/1 · 當使用者安裝好 Avira Free Antivirus 後，防毒軟體會再附上部分免費提供的進階功能，如密碼管理器、檔案碎紙機之類，但可惜免費版缺乏完整網頁瀏覽掃描、電子郵件防護、勒索軟體保護等等，而且偶爾（大概是三、四天左右）會於桌面右下角跳出廣告。 ...
2021防毒軟體推薦，精選5款最安全的掃毒軟體(付費免費) | HANK瘋網路
2021/2/22 · 這篇文章會介紹我在業界使用過的經驗，而且經過第三方公信力團體測試過，精選出來台灣使用的防毒軟體推薦。網路取代一切的時代快來臨，防毒軟體已經是每個電腦的標準配備，基本的防禦能力一定要有，至少挑選一款使用吧!
Avira Prime，多合一獲取我們的頂級服務
Avira Prime 讓您方便獲取我們的所有頂級服務，包括安全、隱私和效能軟體，按月固定付費且無義務負擔。適用於Windows、Mac、Android 和iOS。
Avira Antivirus: 下載適用於Windows、Mac、Android &amp; iOS 的 ...
瞭解獲獎肯定且所有裝置均適用的各種安全、隱私和效能工具。• 防毒軟體• VPN • System Speedup • 行動裝置等等。立即下載.
【防毒軟體推薦】2021最強免費和付費掃毒軟體完全指南 | 班老大
在2021年Avira小紅傘的版本介面也有了新的改變，更加直覺的操作和功能項目，以及免費的VPN等等集結於Avira的軟體當中，自己在使用起來也更加簡單又順手。. 我推薦可以直接選購Avira Inernet Security或Avira Prime，因為防護機制比最基本的Avira Antivirus Pro多了 ...
Avira小紅傘防毒評價，誰說永久免費就沒有好的防毒能力?
2020年9月6日 — Avira Prime版本提供Internet Security版本的功能，再加上安全VPN、30個優化工具、VIP服務、免費使用未來產品。 以下整理全部的方案與價格，你可以點擊 ...
[小紅傘] Avira AntiVir Premium 一年期免費序號！ – 重灌狂人
2008/10/22 · 更新：活動已過期，這篇是很久以前的舊文章。若要下載最新版Avira小紅傘防毒軟體，請按：這裡。自從上次挖到一個免費一年期的Avira小紅傘防毒軟體的免費序號後，用到現在大概也快到期了，剛剛又去找了一下，又找到一個免費一年期的Avira AntiVir Premium序號，一樣 ...