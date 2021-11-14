什麼防毒軟體是最好的？坦白說有裝就是最好的，不過如果有最好的選擇，那這次推薦給大家 Avira Prime 防毒的頂級服務，完全支援 Windows、Mac、Android、iOS 與瀏覽器防護，功能包含有即時檢測惡意程式、線上威脅
匿名化、加密網站瀏覽、加速與清理電腦、移動電話、生成無需自行記憶的強力密碼與避免身份盜用及經濟損失等等，限時免費提供了三個月的免費授權，既然是免費就體驗看看，有防毒軟體總比沒有好，到時候有其他防毒再推薦給大家囉！
Windows 主要功能：
- Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。
- Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
- 適用於 Windows 的 Avira System Speedup Pro：清理垃圾文檔、加快開機時間並減少延遲。
- Avira Software Updater Pro：確保軟體與驅動程式自動更新。
- Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
- Avira Privacy Pal：只需點按數下，即可優化 200 多項隱私設定。
Ｍac 主要功能：
- Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。
- Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
- Avira Optimizer Pro：清理您的 Mac 並優化性能
- Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
- Uninstaller：Get a quick overview of all your apps and their size, and easily uninstall apps.
- Startup manager：Manage your apps at startup to ensure faster booting and better performance.
- Cookie cleaner：Automatically removes all trackers installed by advertisers on your Mac.
瀏覽器主要功能：
- Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
- Avira Phantom VPN Pro：保護並匿名化 Chrome 瀏覽器的網路流量。
- Avira Browser Safety：攔截受感染網站、瀏覽器追蹤工具與侵入性廣告。
- Avira Safe Shopping：在購物期間找尋安全、省錢的交易及優惠券。
Android 主要功能：
- Security Pro：使手機安全抵禦惡意程式、盜竊等。
- Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
- Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
- 二維碼掃描工具：安全掃描二維碼與定價條碼，查找更划算的線上交易。
iOS 主要功能：
- Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。
- Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。
- Mobile Security Pro：攔截釣魚網站與騷擾來電。
限時免費：https://campaigns.avira.com/en/crm/trial/prime
△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 Email me Prime 就會發信到您的信箱當中。
△ 看到這畫面代表已經寄信到信箱囉！
△ 收到信之後點選 Accept and install 進入下載頁面。
△ 註冊或登入帳號後到下載頁面可以切換到繁體中文語系，之後點選安裝可以下載到 Avira Prime 安裝版，然後就開始執行安裝。
△ 安裝好防毒之後，建議大家先執行一次基本的智慧型掃描，確認電腦狀態是好的唷！
△ 智慧型掃描之後，建議大家也可以抓點時間進行完整的掃瞄，防護選項有即時防護、Web 防護、郵件防護與勒索軟體防護，此外還有軟體更新助手與防火牆功能。
△ 隱私功能部分提供了安全瀏覽器、VPN、密碼管理、檔案碎紙機與隱私設定。
△ 效能部分有優化助手、省電模式、驅動程式更新助手、重複檔案尋找工具、進階的優化設定與 Avira 遊戲加速器唷！
https://www.avira.com/zh-tw/prime
請遵照活動的步驟來下載唷～