什麼防毒軟體是最好的？坦白說有裝就是最好的，不過如果有最好的選擇，那這次推薦給大家 Avira Prime 防毒的頂級服務，完全支援 Windows、Mac、Android、iOS 與瀏覽器防護，功能包含有即時檢測惡意程式、線上威脅

匿名化、加密網站瀏覽、加速與清理電腦、移動電話、生成無需自行記憶的強力密碼與避免身份盜用及經濟損失等等，限時免費提供了三個月的免費授權，既然是免費就體驗看看，有防毒軟體總比沒有好，到時候有其他防毒再推薦給大家囉！

Windows 主要功能：



Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。

Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。

適用於 Windows 的 Avira System Speedup Pro：清理垃圾文檔、加快開機時間並減少延遲。

Avira Software Updater Pro：確保軟體與驅動程式自動更新。

Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。

Avira Privacy Pal：只需點按數下，即可優化 200 多項隱私設定。

Avira Antivirus Pro：即時抵禦惡意程式及線上威脅。

Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。

Avira Optimizer Pro：清理您的 Mac 並優化性能

Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。

Uninstaller：Get a quick overview of all your apps and their size, and easily uninstall apps.

Startup manager：Manage your apps at startup to ensure faster booting and better performance.

Cookie cleaner：Automatically removes all trackers installed by advertisers on your Mac.

Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。

Avira Phantom VPN Pro：保護並匿名化 Chrome 瀏覽器的網路流量。

Avira Browser Safety：攔截受感染網站、瀏覽器追蹤工具與侵入性廣告。

Avira Safe Shopping：在購物期間找尋安全、省錢的交易及優惠券。

Security Pro：使手機安全抵禦惡意程式、盜竊等。

Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。

Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。

二維碼掃描工具：安全掃描二維碼與定價條碼，查找更划算的線上交易。

Avira Phantom VPN Pro：保護您的上網行為並匿名化您的網路瀏覽。

Avira Password Manager Pro：為每個帳戶創建與記憶牢不可破的密碼。

Mobile Security Pro：攔截釣魚網站與騷擾來電。

Ｍac 主要功能：瀏覽器主要功能：Android 主要功能：iOS 主要功能：△ 進入活動頁面之後輸入自己的信箱，之後點選 Email me Prime 就會發信到您的信箱當中。

△ 看到這畫面代表已經寄信到信箱囉！

△ 收到信之後點選 Accept and install 進入下載頁面。

△ 註冊或登入帳號後到下載頁面可以切換到繁體中文語系，之後點選安裝可以下載到 Avira Prime 安裝版，然後就開始執行安裝。

△ 安裝好防毒之後，建議大家先執行一次基本的智慧型掃描，確認電腦狀態是好的唷！

△ 智慧型掃描之後，建議大家也可以抓點時間進行完整的掃瞄，防護選項有即時防護、Web 防護、郵件防護與勒索軟體防護，此外還有軟體更新助手與防火牆功能。

△ 隱私功能部分提供了安全瀏覽器、VPN、密碼管理、檔案碎紙機與隱私設定。

△ 效能部分有優化助手、省電模式、驅動程式更新助手、重複檔案尋找工具、進階的優化設定與 Avira 遊戲加速器唷！

https://www.avira.com/zh-tw/prime

請遵照活動的步驟來下載唷～