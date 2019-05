防毒軟體我總是換來換去,因為不管哪一家的防毒軟體,幾乎都有免費授權的取得,短一點的也會有三個月,長一點的也會有一年的,這次要與大家分享 McAfee Internet Security 2019 網路安全版本,只要是新的用戶註冊,或是你的帳號沒有訂閱過 McAfee Internet Security 都可以免費取得六個月的免費授權,若你剛好還沒安裝防毒軟體,或是新安裝的電腦等等,我想 McAfee Internet Security 2019 算是頗不錯的防毒軟體,喜歡就收下來安裝吧!

△ 進入頁面之後,在下方輸入自己的信箱,要是完全沒有註冊過 McAfee 的最保險,如果是註冊過 McAfee 其他防毒版本,McAfee Internet Security 也是可以免費,他會自動判定你的帳號資格是否符合,若是已經享用過 McAfee Internet Security 的免費試用,結帳就會跳出金額,那就請登出之後使用新的帳號去註冊。

△ 確認是可以使用的帳號之後,點選最下方的 Place My Order 繼續。

△ 購買成功囉!花費 0 元,接著就可以去 Go to My Account 個人帳號查看。

△ 接下來可以在個人帳號內直接選擇 Download,下載下來的安裝版安裝號就會已經是註冊完成的囉!

△ 安裝過程就不多說囉~會先檢查系統狀態後進行安裝。

△ 軟體首頁有很多安全提示,若不知道到底有些功能的話,會清楚很多唷!

△ 首次安裝防軟體之後,當然也會建議來一次完整掃描,確認整台電腦都是安全無毒唷!

△ 這個限時免費有從安裝好算起有 183 天六個月的授權,半年後再繼續關注有哪些好的防毒軟體限時免費囉!

△ 最後列一下各版本的比較,提供給大家參考囉!若使用上不符合習慣,要移除乾淨請使用 McAfee Software Removal。

https://home.mcafee.com/

安裝版:

McAfee Internet Security 2019.exe(SHAREWAREONSALE下載)

McAfee Internet Security 2019.exe(GOOGLE下載)

McAfee Internet Security 2019.exe(1DRV下載)

McAfee Internet Security 2019.exe(NOFILE下載)

檔案大小:7.99 MB