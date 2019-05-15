【限時免費】McAfee Internet Security 2019 網路安全防毒軟體免費六個月授權

2019-05-15 09:11:38 哇哇

取得 McAfee Internet Security 2019 免費授權

防毒軟體我總是換來換去，因為不管哪一家的防毒軟體，幾乎都有免費授權的取得，短一點的也會有三個月，長一點的也會有一年的，這次要與大家分享 McAfee Internet Security 2019 網路安全版本，只要是新的用戶註冊，或是你的帳號沒有訂閱過 McAfee Internet Security 都可以免費取得六個月的免費授權，若你剛好還沒安裝防毒軟體，或是新安裝的電腦等等，我想 McAfee Internet Security 2019 算是頗不錯的防毒軟體，喜歡就收下來安裝吧！

限時免費：https://cart.mcafee.com/?offerid=403203&qty=1&culture=en-us&affid=773

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△ 進入頁面之後，在下方輸入自己的信箱，要是完全沒有註冊過 McAfee 的最保險，如果是註冊過 McAfee 其他防毒版本，McAfee Internet Security 也是可以免費，他會自動判定你的帳號資格是否符合，若是已經享用過 McAfee Internet Security 的免費試用，結帳就會跳出金額，那就請登出之後使用新的帳號去註冊。

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△ 確認是可以使用的帳號之後，點選最下方的 Place My Order 繼續。

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△ 購買成功囉！花費 0 元，接著就可以去 Go to My Account 個人帳號查看。

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△ 接下來可以在個人帳號內直接選擇 Download，下載下來的安裝版安裝號就會已經是註冊完成的囉！

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△ 安裝過程就不多說囉～會先檢查系統狀態後進行安裝。

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△ 軟體首頁有很多安全提示，若不知道到底有些功能的話，會清楚很多唷！

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△ 首次安裝防軟體之後，當然也會建議來一次完整掃描，確認整台電腦都是安全無毒唷！

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△ 這個限時免費有從安裝好算起有 183 天六個月的授權，半年後再繼續關注有哪些好的防毒軟體限時免費囉！

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△ 最後列一下各版本的比較，提供給大家參考囉！若使用上不符合習慣，要移除乾淨請使用 McAfee Software Removal

https://home.mcafee.com/

安裝版：
McAfee Internet Security 2019.exe（SHAREWAREONSALE下載）
McAfee Internet Security 2019.exe（GOOGLE下載）
McAfee Internet Security 2019.exe（1DRV下載）
McAfee Internet Security 2019.exe（NOFILE下載）
檔案大小：7.99 MB

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