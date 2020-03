線上圖片去背工具雖然方便,但需要付費才能下載高畫質,有沒有能夠去背高畫質圖片的工具呢?今天要來跟大家分享的是由 SoftOrbits 所推出的照片去背工具 Photo Background Remover,不管是產品或人像,都能夠智慧快速去背,還支援批量圖片去背,原價約 1500 元台幣去背工具 Photo Background Remover,現在限時免費囉,不管會不會用到,趕快先取得在說囉~你也可以參考:Remove.bg 線上商品去背五秒完成,完全免費狂電手工去背效率!





進入限時免費活動頁面,按下下方橘色下載按鈕。

輸入你的 Email 以及其它個人資料後,按下 GIVE IT TO ME NOW。

接著就會出現序號囉,這次序號都一樣 (BKG5-VEQNF-WREMD-AFKCW),取得序號之後,軟體可以在本文最下方下載。

Photo Background Remover 支援簡體中文,安裝完成後就可以打開啟用囉。

開啟第一步,還沒啟用序號,可以看到視窗最上方顯示著「為註冊版,剩餘 10 天試用期」。啟用序號可以在上方功能表中選擇 SoftOrbits,選擇「註冊」。

接著將剛剛獲得的序號貼上,按下註冊就完成啟用囉。

完成啟用後,就可以將要去背的圖片拖移進去囉,雖然說是智慧去背,但也沒有到完全智慧,把要保留的物體大概用綠色畫筆描繪一下輪廓,然後用紅色畫筆大致描繪一下背景後,按下右側的「移除」按鈕。

軟體就會根據我們描繪的輪廓,自動演算將背景去除啦。這種半智慧的方式雖然沒有全自動方便,但是對於物體、產品等比較難判斷的物品,半智慧的方式能夠讓我們更精準的去除背景。

去背完成後,點擊上方「另存為」就可以儲存去背完成的圖片囉。載點在下方,有需要的朋友趕快下載到電腦中囉~

檔案大小:9.00 MB