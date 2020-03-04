線上圖片去背工具雖然方便，但需要付費才能下載高畫質，有沒有能夠去背高畫質圖片的工具呢？今天要來跟大家分享的是由 SoftOrbits 所推出的照片去背工具 Photo Background Remover，不管是產品或人像，都能夠智慧快速去背，還支援批量圖片去背，原價約 1500 元台幣去背工具 Photo Background Remover，現在限時免費囉，不管會不會用到，趕快先取得在說囉~你也可以參考：Remove.bg 線上商品去背五秒完成，完全免費狂電手工去背效率！





進入限時免費活動頁面，按下下方橘色下載按鈕。

輸入你的 Email 以及其它個人資料後，按下 GIVE IT TO ME NOW。

接著就會出現序號囉，這次序號都一樣 (BKG5-VEQNF-WREMD-AFKCW)，取得序號之後，軟體可以在本文最下方下載。

Photo Background Remover 支援簡體中文，安裝完成後就可以打開啟用囉。

開啟第一步，還沒啟用序號，可以看到視窗最上方顯示著「為註冊版，剩餘 10 天試用期」。啟用序號可以在上方功能表中選擇 SoftOrbits，選擇「註冊」。

接著將剛剛獲得的序號貼上，按下註冊就完成啟用囉。

完成啟用後，就可以將要去背的圖片拖移進去囉，雖然說是智慧去背，但也沒有到完全智慧，把要保留的物體大概用綠色畫筆描繪一下輪廓，然後用紅色畫筆大致描繪一下背景後，按下右側的「移除」按鈕。

軟體就會根據我們描繪的輪廓，自動演算將背景去除啦。這種半智慧的方式雖然沒有全自動方便，但是對於物體、產品等比較難判斷的物品，半智慧的方式能夠讓我們更精準的去除背景。

去背完成後，點擊上方「另存為」就可以儲存去背完成的圖片囉。載點在下方，有需要的朋友趕快下載到電腦中囉~

免安裝版：

SoftOrbits Background Remover 5.0.7z（GOOGLE下載）

SoftOrbits Background Remover 5.0.7z（1DRV下載）

SoftOrbits Background Remover 5.0.7z（MEDIAFIRE下載）

SoftOrbits Background Remover 5.0.7z（RAPIDGATOR下載）

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