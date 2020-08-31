Removal.ai 免費 AI 自動辨識去背工具，人像去背就是這麼簡單

你還在用手工的方式將複雜的人像去背嗎？今天跟大家分享 Removal.ai 免費 AI 自動辨識去背工具，可以讓你在 3 秒內快速幫人像去背，不管是人像、衣物、商品及動物都能夠快速且準確的進行去背，連毛髮都能精準去除真的非常厲害。使用 Removal.ai 去背工具，就不用透過 Photoshop 等專業的修圖軟體進行手動調整，只要把照片丟上來即可一鍵線上去背，這麼強大的服務，大家趕快收藏起來吧 ! 如果大家還想找其他有關線上自動圖片去背的工具，可以參考：UnscreenSlazzerRemove.bgTrace。首圖是誰？伊莉莎白歐森 Elizabeth Olsen 讓你一次看個夠 [129P]

Removal.ai 免費 AI 自動辨識去背工具，人像去背就是這麼簡單

進入 Removal.ai 首頁後，可以看到右手邊有可以讓你左右拉動的去背範例圖，可讓你了解 Removal.ai 的 AI 自動去背技術有多麼完美，畫面左下，可以點選「CHOOSE A PHOTO」按鈕上傳想要進行去背的圖片，也可以將圖片透過拖曳的方式拉到「DRAG IMAGE HERE」內進行去背喔 !

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只要把想要去背的圖片拖曳上來，Removal.ai 只需要 3 秒鐘的時間，就能幫你把人像去背完成，是不是又快又準確 ! 去背完成後，點選「Download」按鈕即可下載低分辨率的去背後圖片。如果你想要獲得更高的分辨率，可以點選「Download High-Res」按鈕，前往價格頁面去挑選適合的方案。

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Removal.ai 免費版本只會提供你低分辨率的圖片，如果大家需要高分辨率圖片，可以考慮訂閱他們的付費方案，根據你鎖定月的數量，每張圖片自動去背的費用大約在 $0.03~$0.15 美元之間。還有如果你對 AI 自動去背效果不滿意，你點擊最右手邊的「Contact Us」直接與他們的客戶聯繫，會由專業的人員手動幫你進行去背服務，真的服務很周到。

以下是人像、動物、衣物、車子及植物圖片經過 Removal.ai 免費 AI 自動去背效果 :

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△ 人像去背，絲毫不馬虎的去背效果。

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△ 動物去背，可以看到精準的將動物毛髮保留得非常完整。

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△ 衣物去背，完美無瑕疵。

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△ 車子去背，好像因為背景比較複雜，沒有去背的很完整，可能需要稍微用其他修圖軟體調整一下就 OK 了。

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△ 植物去背，完美的呈現 Removal.ai 去背成果。經過上方的種種測試，基本上小編覺得 Removal.ai 的去背效果，如果是背景較單純、只有單一主物體的話，成功率會非常高，但是在背景較複雜的情況下也可以做到 8、90% 去背，對於一個還沒使用到付費功能，只使用免費功能做去背來說，我個人覺得這樣已經非常足夠啦！大家如果有用到去背需求，一定要把 Removal.ai 收藏起來喔 !

Removal.ai 免費 AI 自動辨識去背工具：https://removal.ai/

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