TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

螢幕錄影工具需求提升，因為大家使用影音的需求增加了，這次來跟大家分享一個超級好康，限時免費的 TunesKit Screen Recorder 電腦螢幕錄影錄音工具，目前提供了三年期限的軟體授權，坦白說真是有點佛心，好像不告訴大家有點太可惜。這款工具可以讓大家很輕鬆的錄製 60FPS 的螢幕畫面，不管是錄製電腦螢幕教學，或是想要紀錄電腦遊戲畫面，都是輕鬆好上手的選擇；此外也支援有電腦錄音功能，不用再找其他專門錄音的工具，用這款也可以輕鬆搞定囉！

限時免費：https://www.giveawayoftheday.com/tuneskit-screen-recorder/

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 進入活動頁面之後，點選 Download Now TunesKit Screen Recorder 就可以下載到活動用的壓縮檔案。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 壓縮檔案內有軟體安裝檔案，以及這次活動用的序號，安裝版與免安裝版都替大家準備好了，可以直接到文末下載唷！

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 軟體開啟後，從選單中找到 Register 來註冊軟體。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 輸入自己的電子信箱，以及剛剛所取得的活動序號，點選 Register 進行註冊。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 註冊成功就可以看到以上通知視窗。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 螢幕錄影的操作很簡單，首先點選框選的功能，內建也有很多種設定好的大小（往下的箭頭那邊）。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 之後就會跳出一個紅色的框框，大家可以自己調整大小與位置，也就是選擇自己要錄影的區域，Ｗ 和 H 長寬旁邊有個連結符號，按下去就可以維持長寬的比例，完成框框的動作之後，點選 REC 就可以開始錄影了！！！

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 若是需要更進階的調整，可以點選側邊的設定，就可以展開更多的設定，可以設定儲存的格式、快捷鍵設定、添加浮水印、設定錄影時間、是否顯示滑鼠、滑鼠樣式與滑鼠點擊的樣式等等。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 開始錄影之後，會有一個很小的浮動視窗，可以暫停錄影、停止錄影，這不是廢話嗎？哈哈！放方還有一個剪刀功能，這個功能很不錯，可以很快速的將錄影分段，而且不用跳開目前的錄影中畫面。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 錄製完成後就會自動跳出歷史紀錄功能，可以很方便的瀏覽之前的螢幕錄影或是電腦錄音。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 若只是要錄製電腦中的聲音，可以在 REC 旁邊切換到錄音的功能。

TunesKit Screen Recorder 螢幕錄影電腦錄音工具

△ 點開側邊的設定，同樣可以看到很多更細節的設定功能，基本上操作都很簡單，交給大家自己上手去玩囉！

https://www.tuneskit.com/screen-recorder/

免安裝版：
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.7z（GOOGLE下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.7z（1DRV下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.7z（MEDIAFIRE下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.7z（RAPIDGATOR下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.7z（本站下載）
檔案大小：16.35 MB

安裝版：
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.zip（GOOGLE下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.zip（1DRV下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.zip（MEDIAFIRE下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.zip（RAPIDGATOR下載）
TunesKit Screen Recorder 1.0.1.26.zip（本站下載）
檔案大小：17.23 MB

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