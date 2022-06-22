Clownfish Voice Changer

玩線上遊戲、語音聊天想要變女聲（生）？最近小編發現一款不錯的變聲軟體 Clownfish Voice Changer，支援 Windows 是系統，安裝之後就可以讓聲音變從各種音色：男聲、女聲、小孩、機器人、收音機、外星人等，甚至還可以複製你想要的音色來說話，而且變聲器完全免費使用，有需要的朋友趕快下載起來試試看吧。

語音聊天變聲

到文末點擊連結安裝之後，雙擊 Clownfish Voice Changer 圖示將介面語言改為 Chinese 中文操作會比較上手。

免費變聲器下載

然後再雙擊找到建立 > System Integration。

變聲器下載

然後將立體聲混音、麥克風通通安裝起來。

變音軟體

回到 Clownfish Voice Changer 點選「聽到麥克風」、「聽音樂/聲音」比較好聽到自己是否有變聲成功。

遊戲變聲器

最後點擊「設置語音轉換器」就可以看到變聲選項啦！已經有預設好超過 12 種音色可以選擇，此外也可以客製化調整音調高低、加入音效等。調整完畢就可以開始使用啦，如果你有變聲失敗的問題，可以試著重新開機再試一次看看。

變聲 APP

另外 Clownfish Voice Changer 也有文字轉聲音的服務，結合變聲器可以自由選擇你要輸出的語音，連結小編放在下面，有需要的朋友趕快去下載起來吧。

https://clownfish-translator.com/voicechanger/

下載：
Clownfish Voice Changer

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