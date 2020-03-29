電腦出現問題，如何把螢幕錄起來，快速分享給高手幫忙呢？今天要跟大家分享 Berrycast 這款螢幕錄製工具非常特別，除了基本的螢幕錄製功能外，當螢幕錄製完成後，會同時產生影片連結，使用者只需要將連結傳給朋友，就可以快速分享螢幕畫面，這款軟體支援 Windows 及 macOS 雙系統，尤其是 Mac 的使用者，需要錄製教學的朋友，趕快把這款免費螢幕錄製工具下載起來囉！你也可以參考：Monosnap 方便的螢幕工具，擷圖、錄影與各種標示的小工具

文章最後方有提供 Berrycast Windows 及 Mac 載點，下載之後開啟會看到上圖畫面，若你要長期使用可以快速建立一個帳戶，想先嘗試看看好不好用的話，點擊左邊的 Continue as guest 即可。

安裝完成後，Berrycast 會常駐在螢幕畫面左方，把滑鼠移動過去按下「Record」進行螢幕錄製。

Berrycast 支援全螢幕錄製、區域錄製，區域錄製的話，用滑鼠把要錄製的區域框起來就可以囉，若要進行全螢幕錄製，按下畫面中間的「Create a full screen recording」即可。

錄製前會進行 5 秒倒數，倒數完畢後就會開始進行螢幕錄製 ( 若有麥克風，也支援語音錄製 )。錄製完畢後，會立即出現一個分享網址，複製起來就能夠與朋友分享囉。

若要檢查剛剛錄製的螢幕畫面是否完美，請點擊螢幕左方的 My Video 進入查看影片。

點擊即可播放，若確認沒問題要分享給朋友的話，影片右下方有個分享按鈕，按下去就可以複製網址分享給朋友囉！有在錄製教學影片的朋友，尤其是電腦相關教學，還缺乏螢幕錄影軟體的話，這款 Berrycast 趕快去下面下載起來囉～

https://www.berrycast.com/

免安裝版：

Berrycast 0.19.0 beta.7z（GOOGLE下載）

Berrycast 0.19.0 beta.7z（1DRV下載）

Berrycast 0.19.0 beta.7z（MEDIAFIRE下載）

Berrycast 0.19.0 beta.7z（RAPIDGATOR下載）

Berrycast 0.19.0 beta.7z（MEGA下載）

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Mac 版本：

Berrycast 0.19.0 beta.dmg（GOOGLE下載）

Berrycast 0.19.0 beta.dmg（1DRV下載）

Berrycast 0.19.0 beta.dmg（MEDIAFIRE下載）

Berrycast 0.19.0 beta.dmg（RAPIDGATOR下載）

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