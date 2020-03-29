螢幕錄影APP

電腦出現問題，如何把螢幕錄起來，快速分享給高手幫忙呢？今天要跟大家分享 Berrycast 這款螢幕錄製工具非常特別，除了基本的螢幕錄製功能外，當螢幕錄製完成後，會同時產生影片連結，使用者只需要將連結傳給朋友，就可以快速分享螢幕畫面，這款軟體支援 Windows 及 macOS 雙系統，尤其是 Mac 的使用者，需要錄製教學的朋友，趕快把這款免費螢幕錄製工具下載起來囉！你也可以參考：Monosnap 方便的螢幕工具，擷圖、錄影與各種標示的小工具

螢幕錄影APP

文章最後方有提供 Berrycast Windows 及 Mac 載點，下載之後開啟會看到上圖畫面，若你要長期使用可以快速建立一個帳戶，想先嘗試看看好不好用的話，點擊左邊的 Continue as guest 即可。

Berrycast

安裝完成後，Berrycast 會常駐在螢幕畫面左方，把滑鼠移動過去按下「Record」進行螢幕錄製。

Mac螢幕錄影

Berrycast 支援全螢幕錄製、區域錄製，區域錄製的話，用滑鼠把要錄製的區域框起來就可以囉，若要進行全螢幕錄製，按下畫面中間的「Create a full screen recording」即可。

螢幕錄影工具推薦

錄製前會進行 5 秒倒數，倒數完畢後就會開始進行螢幕錄製 ( 若有麥克風，也支援語音錄製 )。錄製完畢後，會立即出現一個分享網址，複製起來就能夠與朋友分享囉。

螢幕錄製

若要檢查剛剛錄製的螢幕畫面是否完美，請點擊螢幕左方的 My Video 進入查看影片。

Berrycast

點擊即可播放，若確認沒問題要分享給朋友的話，影片右下方有個分享按鈕，按下去就可以複製網址分享給朋友囉！有在錄製教學影片的朋友，尤其是電腦相關教學，還缺乏螢幕錄影軟體的話，這款 Berrycast 趕快去下面下載起來囉～

https://www.berrycast.com/

免安裝版：
Berrycast 0.19.0 beta.7z（GOOGLE下載）
Berrycast 0.19.0 beta.7z（1DRV下載）
Berrycast 0.19.0 beta.7z（MEDIAFIRE下載）
Berrycast 0.19.0 beta.7z（RAPIDGATOR下載）
Berrycast 0.19.0 beta.7z（MEGA下載）
檔案大小：42.95

Mac 版本：
Berrycast 0.19.0 beta.dmg（GOOGLE下載）
Berrycast 0.19.0 beta.dmg（1DRV下載）
Berrycast 0.19.0 beta.dmg（MEDIAFIRE下載）
Berrycast 0.19.0 beta.dmg（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：73.85 MB

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