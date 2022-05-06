想要錄製教學影片，有沒有好用的螢幕錄影工具？最近小編發現 Loom 這款 Chrome 外掛，功能非常完整，我最喜歡的功能是，螢幕錄影完畢後，它不會佔用電腦的空間來儲存影片，而是直接能夠產生影片連結，只需要一個連結就能夠分享給朋友、同事、同學觀看，而且還有留言、按讚功能，我們錄製完影片前也可以裁切影片，甚至還能加入連結讓觀眾點擊，是一款功能相當完整的螢幕錄影工具，完全不輸專業螢幕錄影軟體喔。

首先我們進入 Chrome 擴充商店將 Loom 加入瀏覽器中，連結小編放在文章後方，可直接點擊前往。

因為需要有管理影片後台，所以要登入會員才能夠使用，我們可以用 Google、Slack 或 Apple 帳號快速登入。

登入後點擊 I Agree 來同意使用條款。

Loom 需要授權麥克風級鏡頭，點擊 One-Click Access 來一鍵允許。

接著按下允許權限就可以開始錄影啦。

完成 Loom 的一些使用小問卷之後，點擊右上方的 Loom 圖示就可以開始錄影囉，可以選擇只錄視窗，或者需要人一起出現在畫面中（左下角），人像的部分也有內建抽換背景的服務，選好之後點擊下方 Start Recording 即可開始錄影。

最後一步選擇要錄影的畫面範圍，有權螢幕、視窗及 Chrome 分頁可以選擇。

倒數 3 秒後就會開始進入螢幕錄影囉，想要結束錄製，只要點擊左下角時間按鈕旁邊的紅色停止鍵就會儲存影片啦。

影片錄製完之後，可以看到上方的視窗，這個視窗裡能夠裁切影片、新增 Call to Action 連結讓觀眾去點、編輯影片封面等...，這個視窗除了能夠看影片外，下面也有留言區、按讚等功能可以跟觀眾互動。

最後點擊 Copy last video link 就可以複製影片連結，朋友只要點開就可以觀看教學影片啦！是不是非常輕鬆，直接省去上傳、複製連結等繁瑣的步驟，連結放在下方，非常推薦有教學需求的朋友收下囉。

下載：

Loom ( Chrome 下載 )