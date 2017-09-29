螢幕截圖工具很多款，這次介紹的 ChrisPC Screen Recorder 是具備螢幕錄影與螢幕截圖雙功能的小工具，不過醜化先說在前頭，免費版本的錄影功能會有浮水印，不過截圖功能就沒這問題，而截圖與錄影方式可以透過框選的方式，不管是截圖或是錄影都頗方便的，若你還沒有上手的工具，這款可以參考參考唷！
設定中可以調整錄影的影像品質，以及錄影的 FPS，最高支援到 60FPS，聲音可以調整錄製電腦中的聲音或是麥克風；截圖可以存檔成 JPG、PNG 與 BMP，不過 JPG 無法調整影像品質。
我個人還頗愛這種框選模式，調整區域的方式很直覺，可以自訂框的大小，上方也有常用的大小設定，截圖時點選 Capture，錄影時點選剪刀 Select 開始錄影。
錄影結束後具備有簡單的剪輯功能，可以修正開頭與結尾不要的部分，浮水印就是軟體名稱與網址那幾個大字，真的很大！若是不介意的人可以加減用，介意的話可以購買專業版，或是尋覓其他工具。
https://www.pcscreenrecorder.com/
安裝版：（錄影功能一定要使用安裝版，截圖免安裝版）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（官方下載）
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