ChrisPC Screen Recorder 1.35 螢幕錄影與截圖的小工具

2017-09-29 05:06:26 哇哇


螢幕截圖工具很多款，這次介紹的 ChrisPC Screen Recorder 是具備螢幕錄影與螢幕截圖雙功能的小工具，不過醜化先說在前頭，免費版本的錄影功能會有浮水印，不過截圖功能就沒這問題，而截圖與錄影方式可以透過框選的方式，不管是截圖或是錄影都頗方便的，若你還沒有上手的工具，這款可以參考參考唷！

軟體視窗三大功能分別是錄影、截圖與設定，錄影與截圖都有三個選項，分別是全螢幕、選取區域與選取視窗。



設定中可以調整錄影的影像品質，以及錄影的 FPS，最高支援到 60FPS，聲音可以調整錄製電腦中的聲音或是麥克風；截圖可以存檔成 JPG、PNG 與 BMP，不過 JPG 無法調整影像品質。



我個人還頗愛這種框選模式，調整區域的方式很直覺，可以自訂框的大小，上方也有常用的大小設定，截圖時點選 Capture，錄影時點選剪刀 Select 開始錄影。



錄影結束後具備有簡單的剪輯功能，可以修正開頭與結尾不要的部分，浮水印就是軟體名稱與網址那幾個大字，真的很大！若是不介意的人可以加減用，介意的話可以購買專業版，或是尋覓其他工具。

https://www.pcscreenrecorder.com/

安裝版：（錄影功能一定要使用安裝版，截圖免安裝版）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（官方下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（MediaFire下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（Rapidgator下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（ZippyShare下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.exe（YunFile下載）
檔案大小：16.90 MB

免安裝版：
ChrisPC Screen Recorder 1.35.rar（MediaFire下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.rar（Rapidgator下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.rar（ZippyShare下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.rar（YunFile下載）
ChrisPC Screen Recorder 1.35.rar（本站下載）
檔案大小：1.52 MB

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