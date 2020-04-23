螢幕錄影與錄音需求變大了，不管是直播或是電腦教學都會用到，Vidmore Screen Recorder 是我目前使用起來最順眼的一款，操作方式簡單易懂，包含了螢幕錄影、全螢幕錄影、電腦錄音等等實用功能，雖然缺乏繁體中文語系，但是也非常容易上手！為什麼要和大家分享這款工具呢？因為 Vidmore Screen Recorder 現在可以免費取得，而且限免的版本支援免安裝使用，有需求的朋友請記得到文末下載檔案，立刻開始使用高質量的螢幕錄影錄音軟體。

△ 進入活動頁面之後輸入自己的名字與信箱，同意隱私條款之後點選 Get Free License 來取得這次的活動序號。

△ 之後就會在信箱內收到序號，等等註冊之後就可以貼上使用。

△ 開啟軟體後，會跳出輸入註冊視窗，貼上剛剛所取得的序號，之後點選 Activate 來啟動。

△ 啟動成功就會看到以上畫面囉！

△ 軟體主視窗的面貌，功能有螢幕錄影、錄製聲音與螢幕截圖與更多。其實這款軟體的介面與操作與 Aiseesoft Screen Recorder、Apeaksoft Screen Recorder 和 FonePaw 螢幕錄影大師 Screen Recorder 一模一樣，應該是掛牌的啦！

△ 錄影時螢幕上會出現一個紅框，如圖本文第一張圖片，可以自己調整錄影範圍的大小，操作面板上可以快速勾選輸入來源、螢幕裝置、全螢幕錄影、視窗錄影等設定。

△ 錄音的介面，支援系統預設音樂輸出與麥克風，點擊 REC 即可已開始錄製。

△ 設定按鈕可以設定檔案儲存的位置，設定開始結束錄影的快捷鍵、暫停與繼續錄影的快捷鍵與截圖快捷鍵。存檔格式目前有 WMV、MP4、MOV、F4V、AVI、TS 與 GIF，MP4 支援 H.264 的壓縮編碼，最高可以到達 60FPS 的錄影，品質可以自己在做細節設定。滑鼠操作可以設定顏色顯示，在錄影中會呈現的更加清楚。

△ 自動停止錄影的設定。

△ 開始錄影後會有一個小小的操作面板，可以方便暫停或停止，或是縮小到系統列。

△ 錄影後會顯示預覽的視窗，自己先看看是否滿意囉！關閉時會詢問是否存檔。

△ 軟體介面還有迷你模式，可以吸附在螢幕邊緣，隨時取用也很方便唷！

如果有螢幕錄影錄音的需求，Vidmore Screen Recorder 的使用算是很方便，趕快收藏在電腦裡面使用囉！

https://www.vidmore.com/screen-recorder/

免安裝版：

Vidmore Screen Recorder 1.0.12.7z（GOOGLE下載）

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