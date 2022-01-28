Vovsoft Domain Checker Giveaway

想架網站正在為「選網域」而困擾嗎？最近小編發現一個超好用的網域檢查工具 Vovsoft Domain Checker，它可以一次批量檢查超過 100 個網域，一鍵就能夠檢查該網域能否使用，最重要的是還具備「網域亂數檢查」功能，決定好自己想要的前綴或後綴用字，就可以快速產生所有可能的網域，並且自動檢查哪些是可用的，此工具目前正在限時免費當中，而且是終身版，常做網站的朋友推薦可以收下唷。

網域註冊查詢工具

至文章後方下載並安裝 Vovsoft Domain Checker 之後，開啟軟體點擊 Enter License Key。

網域查詢工具

貼上此次的限時免費序號，請各位開燈領取：AD8SC-VE7J5-F78LM由於是限時免費的，代表錯過時間就會啟用失敗啦，下此請盡早跟上我們啦。目前官方並沒有公告此限時免費活動截止時間，因此大家可以啟用看看。

亂數產生網域

看到上方提示，就表示序號啟用成功。

網域檢查工具

一次可以輸入多個網址，輸入完畢後點擊右邊 Add 加入列表。然後按下左上方 Check All 可以看到列表中 Status 狀態，Not Available 就代表已有人使用，Available 就代表還是可用狀態唷。

當然你也可以點擊 Domains by Char 來亂數產生網域，或是 Domains by Formula 透過公式來產生符合你需求的網域。

Vovsoft Domain Checker Giveaway

找到可用的網域後，點擊右鍵選單，可以查看該網域在 Alexa 的資訊、Whois 及網域價值等...算是要決定網域時，一個滿實用的軟體！載點放在下面，大家把握時間啟用終身版序號吧。

https://vovsoft.com/software/domain-checker/

免安裝版：
Domain Checker 7.0.7z（GOOGLE下載）
Domain Checker 7.0.7z（1DRV下載）
Domain Checker 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）
Domain Checker 7.0.7z（RAPIDGATOR下載）
Domain Checker 7.0.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.72 MB

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