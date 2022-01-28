想架網站正在為「選網域」而困擾嗎？最近小編發現一個超好用的網域檢查工具 Vovsoft Domain Checker，它可以一次批量檢查超過 100 個網域，一鍵就能夠檢查該網域能否使用，最重要的是還具備「網域亂數檢查」功能，決定好自己想要的前綴或後綴用字，就可以快速產生所有可能的網域，並且自動檢查哪些是可用的，此工具目前正在限時免費當中，而且是終身版，常做網站的朋友推薦可以收下唷。

至文章後方下載並安裝 Vovsoft Domain Checker 之後，開啟軟體點擊 Enter License Key。

貼上此次的限時免費序號，請各位開燈領取：AD8SC-VE7J5-F78LM由於是限時免費的，代表錯過時間就會啟用失敗啦，下此請盡早跟上我們啦。目前官方並沒有公告此限時免費活動截止時間，因此大家可以啟用看看。

看到上方提示，就表示序號啟用成功。

一次可以輸入多個網址，輸入完畢後點擊右邊 Add 加入列表。然後按下左上方 Check All 可以看到列表中 Status 狀態，Not Available 就代表已有人使用，Available 就代表還是可用狀態唷。

當然你也可以點擊 Domains by Char 來亂數產生網域，或是 Domains by Formula 透過公式來產生符合你需求的網域。

找到可用的網域後，點擊右鍵選單，可以查看該網域在 Alexa 的資訊、Whois 及網域價值等...算是要決定網域時，一個滿實用的軟體！載點放在下面，大家把握時間啟用終身版序號吧。

https://vovsoft.com/software/domain-checker/

免安裝版：

Domain Checker 7.0.7z（GOOGLE下載）

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Domain Checker 7.0.7z（MEDIAFIRE下載）

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