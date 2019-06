使用電腦程式有時候會自動當掉,若去追究原因可能太複雜,因為不一定是自己能解決的程式問題,不如直接重新開一次就好,Keep Software Alive 這款工具能讓你維持程式持續活著,若是一些服務的話就不會因此而中斷,最常見的就是用在網路伺服器、FTP 伺服器等等,如果有這類需求的話,那就把這款限時免費的小工具收下吧!

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD KEEP SOFTWARE ALIVE NOW。

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

△ 最後就可以取得軟體下載連結,以及這次活動的軟體。這次的版本是安裝即註冊版,免安裝版也是註冊版本,所以可以跳過以上步驟,直接到文末下載。

△ 軟體的使用超級簡單,從下方加入要持續被執行的程式,然後點選 Insert to List 加入到列表當中,上方再調整 Check Period 檢查頻率,這時候可以自己關閉要被監測的程式試試看,理論上時間一到就會幫你自動啟動囉!

https://vovsoft.com/software/keep-software-alive/

