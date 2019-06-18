限時免費 Keep Software Alive 如何保持程式服務不中斷？具備自動重啟功能

2019-06-18 08:14:53 哇哇

如何保持程式服務不中斷 自動重啟

使用電腦程式有時候會自動當掉，若去追究原因可能太複雜，因為不一定是自己能解決的程式問題，不如直接重新開一次就好，Keep Software Alive 這款工具能讓你維持程式持續活著，若是一些服務的話就不會因此而中斷，最常見的就是用在網路伺服器、FTP 伺服器等等，如果有這類需求的話，那就把這款限時免費的小工具收下吧！

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/free-keep-software-alive-100-discount

如何保持程式服務不中斷 自動重啟

△ 從活動頁面點選 DOWNLOAD KEEP SOFTWARE ALIVE NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 最後就可以取得軟體下載連結，以及這次活動的軟體。這次的版本是安裝即註冊版，免安裝版也是註冊版本，所以可以跳過以上步驟，直接到文末下載。

如何保持程式服務不中斷 自動重啟

△ 軟體的使用超級簡單，從下方加入要持續被執行的程式，然後點選 Insert to List 加入到列表當中，上方再調整 Check Period 檢查頻率，這時候可以自己關閉要被監測的程式試試看，理論上時間一到就會幫你自動啟動囉！

https://vovsoft.com/software/keep-software-alive/

免安裝版：
Keep Software Alive 1.1.7z（GOOGLE下載）
Keep Software Alive 1.1.7z（1DRV下載）
Keep Software Alive 1.1.7z（BANKUPLOAD下載）
Keep Software Alive 1.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Keep Software Alive 1.1.7z（本站下載）
檔案大小：1.15 MB

安裝版：
Keep Software Alive.exe（SHAREWAREONSALE下載）
Keep Software Alive.exe（GOOGLE下載）
Keep Software Alive.exe（1DRV下載）
Keep Software Alive.exe（BANKUPLOAD下載）
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