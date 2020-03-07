百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

檔案總管是使用電腦時一定會使用到的，因此若是有方便的輔助工具，那一定會更方便，這次要跟大家分享的是百葉窗多頁籤檔案總管。我最早之前是使用 QTTabBar，用過就愛上這樣的工具，Clover 是後來覺得很不錯的，以上三款軟體都是多頁籤的檔案總管，如果是要多窗格的就是推薦 Q-Dir，若你的常做的工作推離不掉檔案總管，這幾款工具應該都會是很不錯的小幫手唷！

百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

百葉窗的使用就如同檔案總管，安裝之後當你開啟任何一個資料夾，就都會結合在一個一個視窗之中，上方會有不同的頁籤，讓大家可以切換不同的資料夾。上方還有書籤列可以使用，可以將常用資料夾直接拖曳到上方變成書籤，以後就能快速進入資料夾。

百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

來看看設定部分，若是喜歡這樣的工具，可以設定開機時直接啟動，基本上關閉預設是最小化，可以讓這款工具可以常駐在系統之中，如果整個關閉的話，下次直接開啟資夾就會是一般的檔案總管，就得透過開啟應用程式的方式再次開啟。設定中有個不錯的小功能就是「雙擊文件夾空白處跳轉上一層目錄」，以前我使用 QTTabBar 的時候被這功能綁架的很深，有一陣子因為還不支援新的 Windows 系統不能使用時，經歷了一段陣痛期呢！

百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

內建快捷鍵的操作，包還有視窗最大化、開新的百葉窗、關閉改頁窗、新建頁籤、關閉頁籤、關閉所有頁籤、切換上下個頁籤、返回上下層等等，熟悉快捷鍵之後操作當然會更上手唷！

百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

此外還有一個很方便的快速搜尋功能，點選上方軟體 LOGO 的部分就會出現，這裡可以很快速的搜尋電腦內的檔案，不得不說搜尋速度還頗快的，肯定比 Windows 內建的檔案總管還要快很多唷！其實他是整合了 Everything 這一款檔案快速搜尋工具唷～

https://shutters.160.com/

安裝版：
Shutters 1.0.2.20.exe（GOOGLE下載）
Shutters 1.0.2.20.exe（1DRV下載）
Shutters 1.0.2.20.exe（MEDIAFIRE下載）
Shutters 1.0.2.20.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：30.24 MB

免安裝版：（無法雙擊會上一層目錄）
Shutters 1.0.2.20.7z（GOOGLE下載）
Shutters 1.0.2.20.7z（1DRV下載）
Shutters 1.0.2.20.7z（MEDIAFIRE下載）
Shutters 1.0.2.20.7z（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：29.50 MB

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