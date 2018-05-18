用過 Windows 內建的檔案搜尋就知道什麼是慢，因此很多第三方的搜尋工具，很多透過建立 Index 索引的方式來提升速度，因為等於將所有檔案建了資料庫，不過那就需要時間建立索引，而且要持續更新才能搜索到新的檔案，而 SwiftSearch 強調的特色是不建立搜尋索引，卻一樣具備快速搜尋的能力，若是常常搜尋檔案的朋友們，這款小巧方便的好工具，收下來使用不會錯！
https://sourceforge.net/projects/swiftsearch/
免安裝版：
SwiftSearch 6.4.rar（MediaFire下載）
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SwiftSearch 6.4.rar（YunFile下載）
SwiftSearch 6.4.rar（本站下載）
檔案大小：275 KB
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