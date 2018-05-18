SwiftSearch 6.4 檔案快速搜尋，無建立索引速度依然很快

2018-05-18 10:23:00 哇哇
SwiftSearch 檔案快速搜尋

用過 Windows 內建的檔案搜尋就知道什麼是慢，因此很多第三方的搜尋工具，很多透過建立 Index 索引的方式來提升速度，因為等於將所有檔案建了資料庫，不過那就需要時間建立索引，而且要持續更新才能搜索到新的檔案，而 SwiftSearch 強調的特色是不建立搜尋索引，卻一樣具備快速搜尋的能力，若是常常搜尋檔案的朋友們，這款小巧方便的好工具，收下來使用不會錯！


SwiftSearch 檔案快速搜尋
在搜尋技術上，他直接跳過了 NTFS 檔案系統直接讀取文件表，這會更加速檔案的搜索，大多搜尋可以在 10 秒或是更短的時間內得到結果，此外他還支援正規表達式的搜尋，對於檔案可以更精準地搜尋。

https://sourceforge.net/projects/swiftsearch/

免安裝版：
SwiftSearch 6.4.rar（MediaFire下載）
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SwiftSearch 6.4.rar（本站下載）
檔案大小：275 KB

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