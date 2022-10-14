Files App

看膩你的檔案總管了嗎？最近小編發現 Files 這款免費開源的檔案總管，比起 Windows 內建的更好用、功能更強大，像是有：標籤頁、多種顯示布局、文件預覽功能、自訂主題、解壓縮、顏色標籤等，在外觀上也比傳統的 Windows 檔案總管更為現代，如果你看膩的 Windows 的檔案總管，可以試試這款強化版的檔案總管，還能讓你事半功倍喔。如果你只是想讓檔案總管以頁籤的方式來新增視窗，小編推薦你使用百葉窗 Shutters 多頁窗檔案總管

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下載並安裝後，開啟就可以看到 Files 檔案總管，小編拿 Windows 內建的檔案總管 ( 右圖 ) 給大家比較一下，是不是覺得左側的 Files 介面設計更加現代化呢 ?

檔案總管外掛

Files 主要有幾種功能，第一種是支援同步狀態的呈現，像是 Google Drive、Mega 等雲端硬碟的同步。

檔案總管加強版

在來是我覺得很實用的文件預覽功能，比如說一張圖片不用點開，就可以看到大圖、尺寸、解析度等資訊。

檔案總管頁籤

接下來是 Mac 系統很實用的顏色標籤，透過 Files 檔案總管也可以輕鬆將文件透過顏色標籤分類，要尋找檔案時，可以快速透過標籤來找到目標文件。

檔案總管頁籤功能

再來也是 Mac 系統原本就有的另開新頁籤功能，透過 Files 檔案總管也可以輕鬆辦到，不需要開啟多個視窗，一個頁面中就能搞定切換資料夾。載點小編放在下面，趕快下載起來讓你事半功倍。

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