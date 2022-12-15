從無到有 WordPress 架站教學，註冊網域-租用主機-安裝 WordPress

大家第一次自己架網站是什麼時候呢？我自己大概是大學的時候，到現在也距離 20 年以上，回想起來也太可怕了！如果想要自己擁有一片網路的小天地，那麼架個 WordPress 部落格就好了，千萬不要覺得這是很難的事情，以整體工作 100% 來說，架站大概只佔據了 5%，後續的網站經營與內容的產出大概佔據了 95%，所以千萬不要為了前面架站而怯步了，本篇文章將與大家分享從無到有到 WordPress 架站教學，包含有網域註冊、租用主機與安裝部落格程式等流程，希望可以幫助到想要架站的朋友們！

網域註冊

什麼是網域？簡單來說就是網址，大家只要輸入網址就可以找到你的網站。網域有免費的，但是就無法自己定義網域的名稱，如果要長久經營網站，建議自己尋找一個適合自己的網域名稱，像本站就有 easylife.tw 與 ez3c.tw 兩個網域，自己覺得好記就好，如果能讓別人也記起來，也是一件好事情！

網域註冊推薦：https://host.com.tw/網域註冊

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要找好的網名稱真的不容易，因為通常好用的名稱大多早就被註冊走了，譬如說如果要找免費軟體的網域，software.com、freeware.com 這樣的網域早就不可能還能註冊，人家買走之後就不會放手了，所以通常尋找域名要不斷的一直搜尋，運氣好就可以找到自己滿意的。進入網域註冊之後，將想要搜尋的名稱填入，之後點選搜尋。

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之後網站就會幫幫你搜尋網域名稱的可用性，如果可以使用就會顯示「可註冊」，後方會顯示價格，一次買越久當然越划算，不過架站初期我會建議一年一年去買，當經營有成之後，續約時一次多買幾年也可以！勾選好要購買的網域之後，就可以前往購物車。

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接下來要設定「網域名稱伺服器」，最初期我也不懂這是什麼，這個也可以自己管理，不過最簡單就是直接交給遠振管理。我們有網域名之後要設定 DNS，我們得先設定一下當別人查詢網站時要問誰，這個問的動作是電腦、瀏覽器在處理，所以我們要先指定管理員在哪裡，之後再去設定主網域或子網域對應哪個 IP 位置，也就是你租用的主機在哪裡，真的不懂也沒關係，可在此頁面勾選「DNS管理(免費)」交給遠振免費管理即可，有問題還可以撥打客服，中文也能通唷！

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確認之後就去結帳吧！註冊網域名稱的事情就完成囉！

租用主機

虛擬主機很多很多，坦白說若不是每一家都用過，真的很難去比較，不然就是參考他人的推薦文章，我是比較單純，關於主機問題，我一律推薦遠振資訊，因為我是用戶很久了啦！二來對大家最方便的點就是，中文客服好溝通，說中文的就是親切啦！！！

WordPress 專用主機：https://host.com.tw/台灣WordPress主機

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一般虛擬主機和 WordPress 主機是有差別的，因為現在太多人會透過 WordPress 來架設網站，不只當成部落格使用而已，所以針對 WordPress 的優化也更多，這個可以參考之前所撰寫的：WordPress 優化主機和虛擬主機的差異在哪裡呢？我自己也網路上比價過很多虛擬主機平台，遠振不可能是最便宜，不過穩定度相對可靠，若你要長久經營網站或是事業，每個月 500 元真的不算多，一個月少一頓火鍋就有啦！

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選擇好規格之後，就是設定網域名稱，可以順便購買網域名稱，如果只是想先試試看，也可以使用遠振資訊所提供的免費子網域，選擇完成後繼續。

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接下來就是付款程序，購買年繳更優惠！

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確認金額沒有問題並登入/註冊會員後就結帳吧！

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這樣一來主機的租用也就完成了！這裡也偷偷告訴大家，可以使用簡訊開通免費使用 15 天，大家可以趁這 15 天好好的測試一下，其實架站沒有那麼難，趕緊申請遠振 WordPress 主機試用看看吧！

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完成主機的購買之後，會員註冊的信箱就會收到遠振資訊的主機開通信，包含有主機名稱方案、cPanel、FTP 等等的資訊，基本上 cPanel 是必備的，就像是一個操作平台，可以完成對網站的各種設定等等，包含這次教學所要安裝的 WordPress。

WordPress 安裝

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使用得到的帳號密碼登入 cPanel 後台。

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在 APPLICATIONS 的部分可以看到 WordPress 的常用應用程式，我們可以直接從WordPress 主機的 cPanel 直接安裝與設定 WordPress。。

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點進去之後繼續點選「+ 安裝使應用程式」進行安裝，若不是 WordPress 裝屬主機，就得自己去找 WordPress 的程式然後自己上傳，然後選定好路徑之後才能進行安裝，如果 cPanel 已經內建了 WordPress 可以安裝使用，坦白說簡單很多很多。

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安裝會有許多的初始選項，大家需要稍微有點耐心地完成，包含有 WordPress 主程式、外掛與佈景是否自動更新與備份，網站的管理者名稱密碼、部落格名稱等等。

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設定完成之後就可以很快的進行安裝。

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透過 cPanel 來安裝 WordPress 的好處就是可以很方便地進行升級與備份的管理等等，甚至不用使用到 FTP 工具，也不用自己設定資料庫等等的，一個部落格就可以順利安裝完成！

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以上簡單幾個步驟就可以自己完成 WordPress 網站架設，相信大家自己也可以很輕鬆地完成，若您正準備架設 WordPress 網站，也歡迎參考遠振資訊 WordPress 主機，僅需一鍵即可安裝 WordPress 與 LiteSpeed Cache，並提供多項網站優化功能，包含免費 SSL 憑證與 WAF 網站應用程式防火牆等幫助使用者快速架設安全穩定的 WordPress 網站，本篇文章就給大家參考囉！

關於從無到有的架設，還有幾篇文章可以提供給大家參考：
WordPress 優化主機和虛擬主機的差異在哪裡呢？
自架 WordPress 部落格或許沒有你想像的那麼難？美國虛擬主機推薦
遠振 WordPress 優化主機實測，WP 搬家其實沒有這麼難！
網域購買推薦遠振台灣域名註冊商，以最便宜價格購買網域

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