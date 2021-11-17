遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

租用虛擬主機架站是件有趣的事情，不過並不是大家對於虛擬主機那麼熟悉，很多人架站過後搞不好都不會再進入 CPanel 虛擬主機管理後台，更別說會想到備份這件事情，想說這是主機商會搞定的，但是其實並不是所有主機商都會幫忙備份檔案唷！這次要跟大家分享 JetBackup 備份服務，會完整地幫你備份網站資料與檔案，默默的幫你每日備份檔案，甚至可以還原到兩個月前的資料，而這樣的免費虛擬主機備份服務就在遠振資訊，也是目前本站所使用的主機商，本篇文章會簡單跟大家介紹 JetBackup 的備份還原唷！

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

JetBackup 的備份如何執行？坦白說這是大家完全不用煩惱的事情，因為 JetBackup 完全是由遠振資訊主機商主動的備份服務，默默地就幫你備份資料，這對主機商來說要準備更多的硬碟空間，是增加主機商本身的營運的負擔，對用戶來說是買到賺到的服務，每日都會有一份備份，30 天內的資料都可以任意還原，每個月 1 號還會有一次備份，月備份會保留兩次的差異備份，等於最遠可以還原到兩個月前的檔案資料，對用我們使用者來說是相當的有保障。

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

從 CPanel 進入 JetBackup 進入之後，可以看到完全備份、文件備份、資料庫備份郵件備份，遠振資訊主動幫你備份的資料都會在裡面，雖然說每個項目都是「備份」，實際上是已經是完成的備份，對用戶來說應該要稱為 JetRestore 以備份「還原」為主的功能，可以還原全部的內容、特定的檔案、資料庫以及郵件內容，總之每天的備份檔案都在，看你要還原什麼資料而已！

Full Backups 完全備份還原

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

要怎樣才算穩當的備份？如果你的電腦每天都用備份軟體備份到自己的電腦硬碟中，結果哪天硬碟壞掉了，也是什麼都沒有，就算每天備份也沒有用，只是我們不知道主機商的備份到底存在哪裡？如果哪天服務中斷了，也等於是沒有備份的！我們從 Full Backup 中可以看到過去的備份，有「還原」與「生成下載」兩個功能，如果今天要直接還原到過去的某一天，透過還原功能就可以達成。

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

若是自己的資料很重要，我會建議自己「生成下載」讓自己額外下載一份備份，等於在自己的電腦也可以有備份資料。每個帳戶一次只能要求一個下載請求，之前的下載會被刪除，生成之後就稍微等待一下，因為每個帳戶的內容多寡不同，等待時間也會有差異唷！

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

File Backups 文件備份還原

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

文件備份還原功能進入之後一樣會看到每日的備份列表，如果只是要還原單一檔案，建議從文件備份去還原，譬如說寫程式、改面板常常修改一些小地方，改到都出錯無法使用的時候，不妨就還原單一檔案或是目錄，我們可以點選「文件管理器」來進入看到所有的文件列表。

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

文件列表的呈現就像是檔案總管，可以勾選自己要的檔案或是資料夾，勾選後可以直接下載或是還原，方便程度非常非常的高，我覺得操作的容易度也可以讓大家很快上手，其實備份還原檔案也非難事，也不用請客服處理，自己就可以很簡單的搞定。

Database Backups 資料庫備份還原

遠振資訊虛擬主機完整 JetBackup 功能

現在大多人架設網站並非單純網頁檔案，通常會搭配資料庫來儲存內容，像是部落格、論壇程式都是如此，不過資料庫的備份比較難部分還原，除非自己有些底子，而且大家的資料內容大多不相同，所以備份資料庫時還是以完整資料庫備份為主，每天也都會完整備份一次，今天若是發生資料庫損毀，或是資料庫內容遺失的問題時，會建議整個做還原，大家只要點選「還原」那麼簡單，JetBackup 就會幫你操作完成，所以就算你不懂得資料庫運作也沒有關係，這已經是最簡單的方式囉！

有替大家實作刪除所有檔案與資料庫，透過還原功能順利還原成原本樣貌。（不過還原上有限制，24 小時內只能進行三次還原）

心得總結

租用虛擬主機的經驗，我大概要從 20 幾年前說起吧！那時候就開始經營小小的個人網站，把好用的軟體分享給大家，當兵的時候大家放假都在網咖打電動，而我從頭到尾都在經營網站，甚至紀錄當兵的點點滴滴，那時候其實就有 CPanel 了，反正就是沒事亂玩，某次被我玩到整個資料庫都刪除，然後就欲哭無淚，因為資料就從使消失了，主機商也沒有任何主動的備份服務，所有的心血與日記就消失了，那時候超級失落的，因為兩年的心血就消失了，如果那時候就有遠振資訊幫我自動備份該有多好，也提醒大家自己架設網站不要忘記備份，或是可以直接選擇遠振資訊的虛擬主機，JetBackup 幫你備份好備份滿唷！

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