機房對我來說曾經是非常感興趣的事物，從剛接觸 Linux 開始就開始接觸許多網路主機，從自己曾有實體主機，到後來進入 IT 每天都在機房裡打滾，慢慢的對機房也有一定的理解，這次要跟大家推薦的是遠振的主機代管服務，相信不少人希望擁有自己的主機，主機放在哪裡就是一個重要的課題。本篇文章會與大家探討虛擬主機、主機代管差異，以及選擇 IDC 機房需要注意的事情。

首先，有需要自己的主機嗎？相信大家都知道現在不管是虛擬主機或是 VPS 主機都相當多元，最入門的虛擬主機甚至連系統都不用懂，視覺化的管理工具就可以輕鬆架設網站；而 VPS 就更入門一點，必須要具備伺服器主機管理的能力，不過 VPS 可以比虛擬主機取得更多的系統資源，限制也會比較少，其實我身邊不少朋友雖然沒有學過太多系統，也是選擇 VPS 來架站。甚至還有租用實體主機的方案，連機器都幫你準備好，怎麼規劃都可以。

主機代管 IDC 機房該如何做選擇

那怎樣的狀況需要實體主機呢？其實虛擬主機或是 VPS 的資源都是昂貴的，光是硬碟空間就非常的昂貴，更別說 CPU 和記憶體的資源，而且三種規格幾乎都是等比上去的，譬如說高運算的主機通常會配上大容量，但是或許你只需要強大的 CPU 和記憶體，也有可能你只需要大空間不太需要運算能力，市面上的方案很 100% 合乎需求。能夠自由去搭配主機規格的，實體主機或許還是最好的，當然也有很多類似 GCP 可以自訂的服務，但是其實價格也很可觀，我覺得大家可以算算怎樣會是划算的。

那麼如果選擇了實體主機的主機代管，那麼 IDC 機房該如何做選擇呢？基本上我列出了我會在意的幾個點，包含機房位置，服務人員、備援與機房安全，這幾點坦白說都很重要，也都不能缺少，一下就來與大家簡單探討一下。





遠傳 IDC 機房

遠振的主機代管機房位於新北板橋的遠傳機房，基本上 IDC 機房最好跟著大企業，為什麼呢？因為他們的服務與資料價值肯定比你的更重要，他們會顧慮的安全包含電力與消防，甚至還有防震等等，這個機房標榜的防震係數在六級以上唷！依我自己待過機房的經驗，通常有地震硬碟都會壞一堆，長期運轉不停的硬碟雖然已經標榜企業級，不過硬碟永遠都只能當成消耗品來看，磁碟陣列或是異地備援還是要自己做好，不過機房具備防震的高規格，至少還是讓人可以安心點。我也遇過失火斷電等等狀態，機房處置的反應速度是很重要的。



（上圖為示意圖）

遠傳 IDC 國際級機房採用通過 ISO 27001、27011 與 ISO 20000 國際認證機房，對於機房環境、機櫃規劃、線路配備及硬體設備均有品質保證，我只能說別人都幫你把環境打造好了，能讓主機有個好房子就賺到了，我自己也看過隨便租個房子就開啟機房的，然後線路亂七八糟，溫濕度都沒在控制的，不要以為黑心機房不存在，當然有很便宜的選擇，那你又把自己的服務與資料看得多重呢？





高速網路頻寬

既然選擇主機代管服務，網路服務也是很重要的，我曾經遇過有業者跟第四台網路拉線，網路穩定度和品質我只能說三條線，如果網路服務就是生財工具，那麼最好連斷線都不要遇到，不過我至今還沒有遇到哪個網路服務不斷線的，我只能說還是得選好的，肯定有人網路斷線比你還要急！遠振的主機代管使用高速光纖骨幹頻寬，採用 BGP 網路架構，光纖直連中華 HiNet、遠傳、TWIX 等 6 家電信，具備充足的網路連結及對外頻寬，不管你的服務對象在哪裡，都可以獲得絕佳的網路速度體驗。





主機代管 IDC 機房安全

主機代管費用

再來談到機房安全，坦白說這是企業最害怕的，雖然駭客不一定是要直接摧毀你，但是埋一個默默觀察你的工具實在是更可怕，因此資安防護超重要，這也包含了機房管理的安全，要落實機房人員進出控管，當然也必須具備每天 24 小時的全天候網路監控，嚴防駭客與機房保全，在資訊與硬體上都得有完好的保障。我覺得 24 小時的客服和 OP 人員是必要的，因為我們不在機器旁邊，真的需要有機房的人員可以即時幫忙，而且遠振資訊的主機代管內有提供 IPMI 遠端的 KVM 可以連線使用，可以監控主機狀態、重新開主機、遠端螢幕與鍵盤滑鼠，就像主機在你身旁一樣。若是真的無法請人員處理，地點就很重要，至少自己可以到場處理。

最後與大家探討代管主機的費用，這個就沒有一定的標準，要看機房的位置規格、網路、機櫃等等，這個都要經過詢問會比較清楚，若是大家有開始考慮主機代管的話，可以到以下連結查看更多機房的細節，以及取得進一步的報價唷！

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