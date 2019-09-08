Instagram Stories Download 查看 Instagram 限時動態不留痕跡 storiesig

2019-09-08 07:41:43 9M87

看IG限時動態不被發現

你是否有過想看 Instagram 限時動態，卻不想留下觀看紀錄的時候呢？觀看公開的限時動態，左下方會留下紀錄，發文者會知道看過的人有誰，今天小編要來跟大家分享一個小小小技巧，透過 Storiesig 這個下載 IG 限時動態的小工具，就可以偷看限時動態不留下痕跡，有偷窺狂的人看限時動態卻不想給對方知道的人，絕對要把這個方法學起來！你也可以參考：Saveig 在線批次下載 Instagram 的圖片與影片，打包備份都很方便！

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偷看IG 限時動態

△ 首先進入 Storiesig 首頁，在下方輸入 Instagram 使用者名稱，按下 Enter 就可以啦。需要注意的地方是帳號必須是公開帳號才可以。

Instagram 限時動態不留觀看紀錄

△ 按下 Enter 後，Storiesig 就會在下方列出此帳號的限時動態清單，包含「典藏限時動態」也會被列出來。這時候你要看哪個限時動態，就勇敢的點下去，可以正大光明的看到飽，對方都不會發現啦。

storiesig

△ 如果看得起勁的話，直接按下下面的 Download 就可以下載到電腦裡面囉。Storiesig 原本是一個限時動態下載工具，我們可以利用他檢視的功能，來達到看限時動態不留下紀錄的效果。有需要的人，趕快收下這款線上工具吧！

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