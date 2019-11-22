Ghosty View Hidden Instagram Profile

前幾天有個火速被下架的 APP 叫做 Ghosty View Hidden Instagram Profile，這款工具應該深受很多人喜愛，因為它具備有查看他人 Instagram 私密貼文的能力，這個是網路上很多人在尋求的解答，這款工具真的做到了！不過也因為涉及隱私問題，上線三天就被下架了！那是 Instagram 有漏洞可以讓人查看隱私貼文嗎？其實並不是這樣子的，首要條件是要有足夠的用戶都安裝了這款 APP。

依照我的實測來看，他需要很多很多的用戶來登入這款 APP，譬如說你想看 A 君的隱私貼文，你是看不到的，但是搞不好 B 君可以看到，當 B 君也有使用這款 APP 之後，A 君的隱私貼文會因為 B 君看到之後而被記錄下來，這樣一來所有的人都可以查看 A 君的隱私貼文了，我想大概流程是這樣的！所以若你想關注的人沒有其他朋友可以看到他的貼文，或是沒有去點開隱私貼文，你還是永遠看不到的唷！不過若真的有足夠用戶去使用，真的所有隱私會被看光光，這類的 APP 不被下架都很難啊～

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Ghosty View Hidden Instagram Profile 1.4.5.apk（GOOGLE下載）
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