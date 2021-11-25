Hiddengram 匿名 IG

想要不留紀錄看 IG 限動怎麼辦到？最近小編發現 Hiddengram 這款非常有用的 Chrome 擴充程式，使用非常簡單，安裝完成後就能夠開啟 IG 查看好友限動，而且因為是透過自己的帳號登入，所以就算不是公開的帳號，也能實現匿名瀏覽 IG 動態，Hiddengram 透過在背景重新整理頁面來實現看 IG 限動不留下痕跡的效果，有需要的朋友趕緊在 Chrome 加入這款擴充元件吧。如果覺得 Hiddengram 不夠有用，也可以用 Instagram Stories Download 來匿名看別人 IG。

ig 限時動態匿名 2021

首先進入 Hiddengram 擴充元件頁面，然後點選加到 Chrome 來新增到瀏覽器中，連結幫各位放文章後方，點擊後可直接前往。

ig 限時動態不留紀錄 2021

安裝完成之後，就可以看到 Hiddengram 圖示啦（是一支眼睛）。

ig 限時動態查詢

現在就可以用網頁打開你想看的任何 IG 帳號，點選大頭貼觀看限時動態。

hiddengram 有用嗎

不需要改變任何觀看限動的習慣，就像平常刷限動一樣，Hiddengram 會默默的在背景運作，從右上方的圖示可以看到 Hiddengram 的運作次數，這樣一來就可以正大光明的觀看 IG 限時動態，卻又不會留下記錄囉。

ig 限時動態查詢

當然也可以一鍵切換正常模式（留記錄），點擊一下 Hiddengram 的圖示即可輕鬆切換，連結我放在下面，有需要的朋友趕快去收下吧。

下載：
Hiddengram （Chrome 下載）

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