ORADANO Mincho 明朝日文字體

你在尋找有復古感的中文字體嗎？最近小編發現 ORADANO Mincho 明朝日文字型，字體風格有強烈的鉛字印刷感，字體為明治 30 年東京築地販售的「活版印刷字型」為基礎，讓大家可以回顧明治時代的懷舊風，雖然它是日文字體，不過日積月累更新下來，目前明朝日文字型漢字已超過 3000 個，字體授權為公眾領域授權，部分字體可提供免費、個人商業使用，有需要的朋友趕緊收下啦。它有另一款兄弟字體「恐怖明朝字型」，專門用在製造恐怖氛圍的情境上，有需要的朋友可以一起收下唷。

免費可商用字體下載

至 ORADANO Mincho 明朝日文字型官網，點擊第二行即可下載 2018 年更新最新版字體。

復古字體下載

下載之後解壓縮，就可以看到 .ttf 明朝日文字體啦。安裝之後就可以在你的 Word、編輯器中使用，字體的顯示名稱為 ORADANO Mincho。

明朝日文字型

上圖是小編用 ORADANO Mincho 試打文字呈現出來的效果，「哇哇」這兩個字就缺字，小編用拼字拼出來的，除此之外其它字都是原本就有的，所以支援超過 3000 漢字依然會有部分缺字的問題，不過整體來說活版印刷字體的效果相當不錯，小編把載點放在下方，有需要的朋友趕緊收下啦。

http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/Oradano-Mincho/

下載：
ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（GOOGLE下載）
ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（1DRV下載）
ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（MEDIAFIRE下載）
ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（RAPIDGATOR下載）
ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（MEGA下載）
檔案大小：6.89 MB

ORADANO Mincho 明朝日文字型免費可商用下載！重回活版印刷的鉛字之美 相關文章

訪客留言

ORADANO Mincho 明朝日文字型免費可商用下載！重回活版印刷的鉛字之美 參考資料

ORADANO Mincho 明朝日文字型免費可商用下載！重回活版印刷的鉛字之美 | 梅問題．教學網
2021/12/27 · ORADANO Mincho 明朝日文字型免費可商用下載！重回活版印刷 的鉛字之美 2021/12/27 先前梅干曾分享過，由台灣由日星鉛華所推出的鉛字字型，雖然梅干在學生時代時，來不急經歷過鉛字落版，但對於鉛字印刷，一直情有獨鐘，讓文字不再只是文字 ... ...
有哪些值得推薦的中文字體？ - GetIt01
相關問題：有哪些值得推薦的英文字體？每一款漢字都是一首詩，下面是一些值得推薦的中文字體。福利：關注漢儀字型檔微信公眾號，回復「漢儀旗黑」，即可下載...
丸明體下載 &gt; 免費下載ORADANO Mincho 明朝日文字型，重現明治 ...
丸明體下載,這款「ORADANO Mincho 明朝」以明治30 年（1897 年）東京築地活版製造工廠販售印製字型做為基礎，重現明治時期的明朝體風格。預計今年夏天推出第三版更新 .
字談字暢 - The Type
思源黑體、思源宋體的中文標點，在一些排版環境中會顯示為半字寬——這樣的現象可能也會出現在其他一些 CJK 字體上。如果你曾因此而費解，或許本期節目能給你些許幫助。如果你還對「等比公制字」這樣的「Adobe 語」而困惑，那麼我們就在今日一小時的閑聊中嘗試為你解疑。
綠色工廠 100font 字體打包.zip File Download 下載（免空下載）
2019/12/19 · 有免費可商用的中文字體嗎？100font 45 款字體打包下載,電腦字體很久沒有更新了嗎？今天小編要來跟大家分享一個網站 101font，101font 專門收集免費可商用字體，目前一共有 45 款免費可商用字體可下載，如果你也是字型收集控，那可別錯過... ...
免費下載ORADANO Mincho 明朝日文字型，重現明治時期活版...
明朝字體，大家都在找解答。蠻特別的免費日文字體「ORADANO Mincho 明朝」，使用舊字體鉛字印刷效果，第一版從2003 年開始持續更新，擁有相當獨特味道的日文字型。
台北黑體免費下載，可以商用的免費印刷字型字體#【字戀 - Po3C
參考資訊： 【字戀：免費字型新手包】 剛看到由「字戀」所製作的免費字型資源介紹，私心覺得這懶人... 強烈推薦給設計時苦於中文字型過少的你。 ... 思源柔黑體：
重現明治時期活版印刷風格中文字型「文悅新青年體」復古黑體 ...
參考資訊：又一免費繁體中文字型下載免費下載ORADANO Mincho 明朝日文字型，重現明治時期活版印刷風格中文字型「文悅新青年體」復古黑體免費下載...
【分享】20210318更新# 35個合法免費高品質字體 (附載點) @場外休憩區 哈啦板 - 巴哈姆特
2017/4/23 · 公告與更新日誌 最近在網上有看到有些文章將本文內容、圖片直接複製貼上 我感到非常榮幸！也歡迎大家分享轉貼，但希望能附上本文來源，謝謝! 畢竟這篇文全為本人一字一句打出來的包括製圖、找資料也都花費了我許多心力 #2021/03/18更新 刪除 吐き溜フォント ...
【熱門】超過20種+免費商用中文開源字體下載，讓你放心創作！(內附官方下載點) | 六指淵特效教學網
網路上零零散散的資訊一堆，網友常常會因為文字上的一些誤會(例:免費下載)載到盜版...所以我想在我的網站新增一篇文章是，所有免費可商用的字體大集合，讓大家可以放心的，在這篇文章尋找 並且放心使用，那這個需要大家的幫忙，如果你有知道甚麼免費的商用字型，盡 ...