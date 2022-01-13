你在尋找有復古感的中文字體嗎？最近小編發現 ORADANO Mincho 明朝日文字型，字體風格有強烈的鉛字印刷感，字體為明治 30 年東京築地販售的「活版印刷字型」為基礎，讓大家可以回顧明治時代的懷舊風，雖然它是日文字體，不過日積月累更新下來，目前明朝日文字型漢字已超過 3000 個，字體授權為公眾領域授權，部分字體可提供免費、個人商業使用，有需要的朋友趕緊收下啦。它有另一款兄弟字體「恐怖明朝字型」，專門用在製造恐怖氛圍的情境上，有需要的朋友可以一起收下唷。

至 ORADANO Mincho 明朝日文字型官網，點擊第二行即可下載 2018 年更新最新版字體。

下載之後解壓縮，就可以看到 .ttf 明朝日文字體啦。安裝之後就可以在你的 Word、編輯器中使用，字體的顯示名稱為 ORADANO Mincho。

上圖是小編用 ORADANO Mincho 試打文字呈現出來的效果，「哇哇」這兩個字就缺字，小編用拼字拼出來的，除此之外其它字都是原本就有的，所以支援超過 3000 漢字依然會有部分缺字的問題，不過整體來說活版印刷字體的效果相當不錯，小編把載點放在下方，有需要的朋友趕緊收下啦。

http://www.asahi-net.or.jp/~sd5a-ucd/freefonts/Oradano-Mincho/

下載：

ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（GOOGLE下載）

ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（1DRV下載）

ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（MEDIAFIRE下載）

ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（RAPIDGATOR下載）

ORADANO Mincho 明朝日文字型.zip（MEGA下載）

檔案大小：6.89 MB