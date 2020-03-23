有多久沒有看到令人耳目一新的字體了呢？今天要跟大家分享這款「黃令東細線體」特別之處在於，它是一款由「程式」全自動產生的字體，語法靈感來自於書法紙上的「米」網格，目前共計有 5000 多個中文字，因為每個中文字都是由程式自動產生，因此難免會有錯別字的情形產生，大家在使用時也可以多多留意，是否有錯別字的出現唷。你也可以參考：造字工房 99 種特殊中文字型免費下載

黃令東細線體使用 Recursive Radical Packing Language (RRPL) 來描述繁體中文的結構，RRPL 經常被用在文字設計及機器學習領域，每個中文字被視為一串數字、符號或短字符串，由小而大依序拼湊而成。

黃令東細線體以「米」網格作為所有文字的基礎，每個字可以由 1 個到數個米網格組成，每個米網格由十點鐘方向為起始編號 1 ，順時鐘計算，十二點鐘方向為 2，共編號 1~8 號。

因此以上圖為例，若要寫成國字「一」，程式編碼就會記錄為 48，若國字為「大」，程式編碼就會記錄為 24578，以此類推。

由上述的例子為基礎，筆畫較多的字，就由多個米網格組合而成。

由程式產生的黃令東細線體，雖然小編個人覺得不是很好看，不過若是可以好好應用、優話，未來產生新字體，就可以更加有效率、快速，有興趣的朋友，可以點擊下方連結將文字下載到電腦中玩玩看。（下載後點開壓縮檔中 dist 資料夾，就能夠找到 RRPL.ttf 字體安裝檔囉）

https://github.com/LingDong-/rrpl/

字型下載：

黃令東細線體.zip（GOOGLE下載）

黃令東細線體.zip（1DRV下載）

黃令東細線體.zip（MEDIAFIRE下載）

黃令東細線體.zip（RAPIDGATOR下載）

黃令東細線體.zip（MEGA下載）

檔案大小：12.23 MB