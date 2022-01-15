本周 Epic 推出超好玩的《Galactic Civilizations III》益智策略限免遊戲，現在領取即可終身免費暢玩！

周末想在家裡玩點動腦的益智遊戲嗎？那麼 EPIC Games 本周推出的這款《Galactic Civilizations III》益智戰略限免遊戲你一定會喜歡！從即日起至 2022 年 1 月 21 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$378 的《Galactic Civilizations III》益智戰略遊戲，讓你從數十種外星種族中選擇並遊玩，用頭腦對抗 16 至 100 個對手，對於喜歡這種益智戰略遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Galactic Civilizations III》遊戲介紹

本周 Epic 推出超好玩的《Galactic Civilizations III》益智策略限免遊戲，現在領取即可終身免費暢玩！

在《Galactic Civilizations III》遊戲中，每場新遊戲開始時都提供多種選擇組合。你能決定地圖大小、星球和資源的富饒程度、事件發生頻率，每次都將帶來源源不絕的獨特遊戲體驗。

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《Galactic Civilizations III》也移除了線性勝利條件，並提供你多種目標自由選擇獲勝條件，例如軍事征服、文明宰制、科技攻頂或政治結盟。體驗這一切的同時，你仍面對如何統治銀河的決策，輔以內容豐富的深度船艦設計系統，提供你沉浸而刺激的體驗。

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每場遊戲都有獨特的地圖、世界和挑戰都是銀河級的，可讓你對抗 16 至 100 個對手，並可創造有獨特外觀、船艦、科技的文明，現在請你運用你的智慧，來摧毀敵方世界吧！

遊戲領取步驟

《Galactic Civilizations III》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/galactic-civilizations-iii

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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