本周 EPIC Games 推出恐怖又刺激的《Prey》限免第一人稱射擊遊戲大作，從即日起至 2022 年 05 月 19 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$1,199 元《Prey》的恐怖射擊遊戲，遊戲中你會在一座名叫 Talos I 太空站醒來，你是實驗的主要對象，此項實驗的目標是要永遠改變人類，但此時太空站中已被外星怪物所侵犯，你必須使用在太空站武器與怪物對抗且存活下來！喜歡這種恐怖又刺激射擊遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動喔！

《Prey》遊戲介紹

在《Prey》遊戲中，你會在一座名叫 Talos I 太空站醒來，你是實驗的主要對象，此項實驗的目標是要永遠改變人類，但此時太空站已經被滿具敵意的外星生物攻佔，而你現在是牠們獵殺的對象，在你深入挖掘 Talos I 的黑暗秘密和你自己的過去的同時，你必須使用在太空站中所找到的一切武器存活下去。

在遊戲過程中，你可以解鎖眾多人物，每個人物都有個人專屬的可升級特殊技能，你要和足智多謀的工程師 Joan 一起開闢道路，用扳手換取安全官 (Security Officer) Bhatia 和他的霰彈槍，還是選擇獨具天賦卻體弱的 Andrius 以及他豐富的心靈能力？《Prey》的重點就是選擇，而這些選擇在於你。

你也可以取得外星能力，以開發各種力量的獨特組合，並升級屬於你的獨特技巧。使用太空站上的藍圖、零件和工具，製造愈來愈強大的物品，以克服阻擋在路上的危險障礙，現在就運用你的機智和臨場反應能力，在前所未有的太空威脅中生存下來吧！

遊戲領取步驟

《Prey》領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/prey





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！