EPIC 本周釋出好評《尤卡萊莉與無妄巢穴》益智解謎限免遊戲，現在領取終身免費暢玩！

春節過完寒假還剩不到幾天，想趁這段時間玩點有趣的益智冒險遊戲嗎？本周 EPIC Games 推出非常有趣的《尤卡萊莉與無妄巢穴》益智解謎遊戲，從即日起至 2022 年 02 月 11 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得原價 NT$395 元的《尤卡萊莉與無妄巢穴》益智冒險遊戲，想把握寒假最後時光的朋友，就讓我們與尤卡和萊莉一起動動腦來挑戰各種關卡吧！對於喜歡動腦益智遊戲的朋友，趕緊把握本周 EPIC 限免活動吧！

《尤卡萊莉與無妄巢穴》遊戲介紹

EPIC 本周釋出好評《尤卡萊莉與無妄巢穴》益智解謎限免遊戲，現在領取終身免費暢玩！

《尤卡萊莉與不可能的巢穴》是一款由 Playtonic Games 開發並由 Team17 發布的益智冒險遊戲。

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在遊戲中，死敵企業 B 想做壞事，雙人組需要再次挺身而出拯救世界，為了阻止他使用「蜂巢思考」裝置奴役整個蜜蜂王國，我們的英雄必須前往企業 B 的「不可能」巢穴，這可能會很艱難，但有福比女王和她忠心的皇家蜂團協助，Yooka 和 Laylee 可能還有點機會！

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遊戲特色

  • 每個關卡都有美麗豐富的美術，充滿了細節和深度。Yooka、Laylee、和眾多形形色色的角色（好壞都是），都在美麗的 2.5D 中栩栩如生的重現。
  • 世界地圖可不只是讓你用來選關的，這裡會帶給你完全不同的遊戲體驗！透過完成目標及謎題，拯救皇家蜂團並找到收集物來探索並解開更多 2D 關卡。
  • 覺得自己把關卡摸熟了嗎？那就試試額外地區！在世界地圖上掰動開關來創建全新的地貌。連上電力，將它們沉入水中、冰凍或是直接上下顛倒來體驗完全不同的挑戰！
  • 玩家能隨時挑戰企業 B 的不可能巢穴，不過可能會發現沒有皇家蜂團的幫助會很困難。
遊戲領取步驟

《尤卡萊莉與無妄巢穴》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/yooka-laylee-and-the-impossible-lair

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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