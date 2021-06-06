EPIC 本周極度好評遊戲《Frostpunk》限時免費中！不僅省下 $429 元，還可永久免費暢玩！

現在防疫在家除了追劇還能做什麼呢？那麼不妨在家動動腦玩場遊戲吧！本周 EPIC Games 釋出了極度好評《Frostpunk》限免生存遊戲，即日起至 2021 年 6 月 10 日 晚上 11 點前只要前往 EPIC Games 平台，便可輕鬆獲取原價 NT$429 的暢銷《Frostpunk》生存遊戲，讓你在遊戲中努力平衡個人和城市的生存需要，對於平常有在玩生存遊戲的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《Frostpunk》遊戲介紹

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《Frostpunk》是一款極度好評的生存遊戲，為《This War of Mine》創作者的最新作品。在《Frostpunk》中，維持溫暖攸關性命，而所有決定都有它的代價。在冰天凍地的世界中，人們開發出以蒸氣驅動科技以抵禦令人無法承受的酷寒，而你的任務就是要建立地球上的最後一座城市，並為城市生存取得必要的資源。

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在這需要制定法律規範的城市中，你必須決定民眾的工作日程、醫療照護、食物供給，以及其他日常生活的重要面向，維持人民的希望和滿意度，並在緊要關頭，毫不猶豫地決定民眾未來的道路，是想祭出鐵腕治理，還是讓人們瞭解如何實踐視民如傷和誠信？這取決於你，但記得一旦做出選擇，就無法回頭。

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若要生存，就必須進步，在應對眼前事件的同時，你還要放眼未來，投資城市發展和精進技術。建立能自給能源的全自動機器人、空中飛船及其他高科技，藉此營造先進的基礎設施，這並不容易，但絕非天方夜譚，一切依賴於你的管理和領導能力，趕緊運用你智慧，來守護你的城市吧！

遊戲領取步驟教學

《Frostpunk》領取位置：點我前往

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首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著看你要選擇哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！

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