本周 EPIC Games 推出了《theHunter: Call of the Wild™》大獲好評的限免狩獵遊戲,從即日起至 2021 年 12 月 3 日晚上 12 點前,只要前往 EPIC Games 平台,就可立即領取原價 NT$318 的《theHunter: Call of the Wild™》超逼真的開放世界狩獵遊戲,讓你在充滿生機的大自然開放世界中,來決定你要獨自打獵,或者邀請朋友一起來完成一場緊張刺激的狩獵之旅吧!對於想體驗狩獵卻沒有機會當獵人的朋友,趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧!

《theHunter: Call of the Wild™》遊戲介紹

《theHunter: Call of the Wild™》是一款由 Avalanche Studios 公司所開發的第一人稱射擊狩獵遊戲,該遊戲應用了新開發的遊戲引擎 Apex,此技術榮獲獎項肯定,可讓玩家在遊戲中體驗到更好的爆發性遊戲動作。

當你在遊戲中追蹤獵物時,可隨處可見栩栩如生的雄偉動物,聽見頭頂上樹葉被風吹得沙沙作響。你可以決定獨自打獵,或和朋友一起來場狩獵之旅,但要記得,你不只是這個世界的過客,你的一舉一動都與這裡息息相關。每個保護區都經過精心打造,力求忠實、擬真,令玩家能探索世界的不同地區,在其豐富的生物群落間移動。很快地,你將會了解哪些動物喜歡穿越哪些地形,進而分析牠們的真實行為、特徵和活動模式,協助您用更合適的方法獵捕牠們。

此外,遊戲中還包含多元且廣泛的選項,從步槍到弓箭,無論哪一種都有不同類型的彈藥與配件,適合不同體型的動物,你可以按自己的喜好選擇,考量風向與彈著點等因素,定期練習您的瞄準技巧。除此之外,你還要學會運用各式各樣的仿聲哨和氣味來引誘目標向自己靠近,尋找完美的射擊位置並最終扣下扳機,當你學後之後,你就是一個獨當一面的獵人囉!

遊戲領取步驟



《theHunter: Call of the Wild™》領取位置:點我前往





首先請到 EPIC 活動網站中,點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入,這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家,可以註冊一個,若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器,遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟,這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們,趕緊先安裝起來,只要安裝完成,就能直接啟動開始遊玩囉!