Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

本周 EPIC Games 推出了《theHunter: Call of the Wild™》大獲好評的限免狩獵遊戲，從即日起至 2021 年 12 月 3 日晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$318 的《theHunter: Call of the Wild™》超逼真的開放世界狩獵遊戲，讓你在充滿生機的大自然開放世界中，來決定你要獨自打獵，或者邀請朋友一起來完成一場緊張刺激的狩獵之旅吧！對於想體驗狩獵卻沒有機會當獵人的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《theHunter: Call of the Wild™》遊戲介紹

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

《theHunter: Call of the Wild™》是一款由 Avalanche Studios 公司所開發的第一人稱射擊狩獵遊戲，該遊戲應用了新開發的遊戲引擎 Apex，此技術榮獲獎項肯定，可讓玩家在遊戲中體驗到更好的爆發性遊戲動作。

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

當你在遊戲中追蹤獵物時，可隨處可見栩栩如生的雄偉動物，聽見頭頂上樹葉被風吹得沙沙作響。你可以決定獨自打獵，或和朋友一起來場狩獵之旅，但要記得，你不只是這個世界的過客，你的一舉一動都與這裡息息相關。每個保護區都經過精心打造，力求忠實、擬真，令玩家能探索世界的不同地區，在其豐富的生物群落間移動。很快地，你將會了解哪些動物喜歡穿越哪些地形，進而分析牠們的真實行為、特徵和活動模式，協助您用更合適的方法獵捕牠們。

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

此外，遊戲中還包含多元且廣泛的選項，從步槍到弓箭，無論哪一種都有不同類型的彈藥與配件，適合不同體型的動物，你可以按自己的喜好選擇，考量風向與彈著點等因素，定期練習您的瞄準技巧。除此之外，你還要學會運用各式各樣的仿聲哨和氣味來引誘目標向自己靠近，尋找完美的射擊位置並最終扣下扳機，當你學後之後，你就是一個獨當一面的獵人囉！

遊戲領取步驟

《theHunter: Call of the Wild™》領取位置：點我前往

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

Epic 本周推出大獲好評的《theHunter: Call of the Wild™》限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

Epic 本周推出大獲好評 theHunter: Call of the Wild™ 限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！ 相關文章

訪客留言

Epic 本周推出大獲好評 theHunter: Call of the Wild™ 限免狩獵遊戲，想當獵人就從現在開始！ 參考資料

TCDraftPost 1 | 綠色工廠 - Wreadit銳誌
TCDraftPost 1 | 綠色工廠. 哇哇 2008/05/10. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得算是寫不錯了，話說已經很久沒有看到關於安全性的文章了，這次藍老大的主機被 ...
Google
© 2021 - Privacy - Terms
How To Write an Application Letter (With Examples) | Indeed.com
2021/10/29 · When writing an application letter for a job, follow these steps to make sure you include information about yourself and your professional experience that will appeal to a hiring manager: Use a professional format. Create the heading. Addre
天國拯救免費領!《半條命Alyx》Steam國區3月24日發售預購 ...
2021年2月16日 — 《天國：拯救》領取地址&gt;&gt;https://www.epicgames.com/store/zh-CN/ ... 用戶可免費暢玩《半條命》系列內所有遊戲的活動仍在進行中，感興趣的玩家可以 ...
喜加二!《方舟:生存進化》《侍魂》免費領!類GTA遊戲免費玩!
點擊標題下藍字Steam遊戲資訊關注，遊戲玩家都在看。 中世紀背景類GTA惡搞遊戲《俠盜獵馬人（Rustler: Prologue）》現已上架Steam，支持中文，正式發售日暫未公布。
恐怖遊戲DARQ 完全版要如何免費取得？EPIC GAMES 限時 ...
2021年10月30日 — TCDraftPost 1. iptables的參數設定. 首頁· 輕鬆。簡單。人生· Linux學習· 2008-05-10 21:32:39 · 哇哇. 有關於iptables 一些設定的進階文章，我覺得 ...
《胡鬧廚房2》、《Hell is Other Demons》Epic Games限時免費領 | udn遊戲角落
2021/6/18 · 合作遊戲領起來！由 Ghost Town Games Ltd、Team17 開發的派對遊戲《胡鬧廚房2》（Overcooked！ 2）於昨（17）日於 Epic Games Store 展開為期一週的限時免費活動，領取後將永久保存（點此）。《胡鬧廚房2》是一款烹飪合作遊戲，玩家將扮演廚房內的 ... ...
excel 查詢與連線 Excel – Zsopiy
Java資料庫連接，過去曾經介紹過利用Google Apps 郵件代管 – Po3C 參考資訊：TCDraftPost 4，並建立報表 Connect Excel to a database in Azure SQL Database or Azure SQL Managed Instance，今天在偶然的機會才發現原來Windows Live 也有這樣的Domain
【EPIC 限時免費】DARQ: Complete Edition，永久保存趁現在！ -皮諾電玩
2021/10/29 · Epic 遊戲商城本周限時免費遊戲領取現在已經更新囉！. 這次的遊戲只有一款，《 DARQ: Complete Edition 》免費領取時間至台灣時間 11 月 4 日 23:00 止 ，在 Epic Games 商店平台領取後即可永久保存。. ※ 創立這個社團，主要是希望社團裡不要在有太多的買賣文讓社 ...
有關 油 的故事 ::: 羊吠吠
2017/5/27 · TCDraftPost-27 相關文章 羞恥心何在？ 2009-12-13 所以。 2010-02-18 慶幸？ 2008-08-07 你是否也輕忽地震？ 2009-12-20 X你X的台北！ 2009-11-07 蘿拉快跑肥台灣囉 2008-07-08 【黑白畫】首發。板仔很生氣 ...