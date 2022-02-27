本周 EPIC Games 推出非常經典《Cris Tales》日式 RPG 限免遊戲，從即日起至 2022 年 03 月 04 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得原價 NT$1,089 元的《Cris Tales》日式 RPG 遊戲大作，讓你在遊戲中同時體驗過去、現在和未來，你還可以招募獨特的隊友，挑戰各式各樣的強大敵人，在遼闊的遊戲世界中走出屬於你自己的道路，對於喜愛遊玩日式 RPG 類型遊戲的朋友，千萬別錯過本周 EPIC 的限免活動喔！

《Cris Tales》遊戲介紹

《Cris Tales》遊戲的靈感來自永不退流行的《超時空之鑰》、《最終幻想 VI》、《女神戰記》以及現代經典之作《勇氣默示錄》和《女神異聞錄 5》等日式 RPG。快來認識並招募獨特的隊友，挑戰各式各樣的敵人，在遼闊的世界中走出你自己的路。

在遊戲中，玩家們可以透視過去、行動於當下；但需警戒留神，因為你所做的選擇都將改變你的未來，而這些時態都發生在同一個畫面上！美麗的手繪 2D 動畫風格栩栩如生，玩家的選擇將改變現在和未來，共有超過 20 個小時的遊戲讓玩家體驗。

遊戲特色



同時體驗過去、現在和未來-透視過去並取得教訓，在現在行動並做出選擇，且根據所做選擇動態地改變未來的走向。

精通策略回合制戰鬥-將敵人困在過去或未來、進行同步攻擊以增強團隊能力、掌控攻擊和防禦時機以超越團隊的作戰限制。

發掘迷人的故事和角色-女皇 (The Empress) 想摧毀世界的陰謀既複雜又盤根錯節。運用你的智謀，招募來自全世界的強大同盟，揭開並破壞她的層層羅網，邁向這迷人故事的真實結局。

探索美麗的世界-登上飛艇或輪船，穿越這手繪、黑暗的童話世界。從閃耀的 Crystallis 王國到 Saint Clarity 貧民窟，快來探索這些獨特世界並塑造它們的未來。

遊戲領取步驟

《Cris Tales》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/cris-tales





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！