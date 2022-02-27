Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

本周 EPIC Games 推出非常經典《Cris Tales》日式 RPG 限免遊戲，從即日起至 2022 年 03 月 04 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得原價 NT$1,089 元的《Cris Tales》日式 RPG 遊戲大作，讓你在遊戲中同時體驗過去、現在和未來，你還可以招募獨特的隊友，挑戰各式各樣的強大敵人，在遼闊的遊戲世界中走出屬於你自己的道路，對於喜愛遊玩日式 RPG 類型遊戲的朋友，千萬別錯過本周 EPIC 的限免活動喔！

《Cris Tales》遊戲介紹

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

《Cris Tales》遊戲的靈感來自永不退流行的《超時空之鑰》、《最終幻想 VI》、《女神戰記》以及現代經典之作《勇氣默示錄》和《女神異聞錄 5》等日式 RPG。快來認識並招募獨特的隊友，挑戰各式各樣的敵人，在遼闊的世界中走出你自己的路。

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

在遊戲中，玩家們可以透視過去、行動於當下；但需警戒留神，因為你所做的選擇都將改變你的未來，而這些時態都發生在同一個畫面上！美麗的手繪 2D 動畫風格栩栩如生，玩家的選擇將改變現在和未來，共有超過 20 個小時的遊戲讓玩家體驗。

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

遊戲特色

  • 同時體驗過去、現在和未來-透視過去並取得教訓，在現在行動並做出選擇，且根據所做選擇動態地改變未來的走向。
  • 精通策略回合制戰鬥-將敵人困在過去或未來、進行同步攻擊以增強團隊能力、掌控攻擊和防禦時機以超越團隊的作戰限制。
  • 發掘迷人的故事和角色-女皇 (The Empress) 想摧毀世界的陰謀既複雜又盤根錯節。運用你的智謀，招募來自全世界的強大同盟，揭開並破壞她的層層羅網，邁向這迷人故事的真實結局。
  • 探索美麗的世界-登上飛艇或輪船，穿越這手繪、黑暗的童話世界。從閃耀的 Crystallis 王國到 Saint Clarity 貧民窟，快來探索這些獨特世界並塑造它們的未來。
遊戲領取步驟

《Cris Tales》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/cris-tales

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 角色扮演限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！ 相關文章

訪客留言

Epic 推出經典《Cris Tales》日式 RPG 限免遊戲，現在領取讓你現省NT$1,089元！ 參考資料

acg.gamer.com.tw › news PC 單機遊戲 - 巴哈姆特
PC. 《明星志願》系列電腦單機遊戲宣布 3 月登上 Steam 平台 248 個人說推！. 大宇資訊今日宣布，旗下知名經營遊戲《明星志願》系列單機遊戲將於 3 月 31 日在 Steam 平台登場。. 大宇資訊表示，此次《明星志願》系列登上 Steam 作品包括《明星志願》、《明星志願 2 ...
gnn.gamer.com.tw GNN 新聞網 - 巴哈姆特
向經典 JRPG 致敬的《水晶傳奇 》開放限時免費領取 5 個人說推！ 由 Dreams Uncorporated 和 SYCK 開發、Modus Games 發行的角色扮演遊戲《水晶傳奇（暫譯 ...
ptt-politics.com › Steam › l [限免] Cris Tales 水晶傳奇(epic) - Steam - PTT生活政治八卦
[限免] Cris Tales 水晶傳奇(epic) 作者 i015027 時間 2022/02/25 00:01:32 人氣 推:9 噓:0 留言:19 更多i015027文章 相同討論串 返回Steam看板 首頁 Steam [限免] Cris Tales 水晶傳奇(epic) 分享給朋友 【 遊 戲 名 稱 】：《Cris Tales》 水晶傳奇 【限時／限量 ...
www.gamer.com.tw 巴哈姆特電玩資訊站
華人最大動漫及遊戲社群網站，提供 ACG 每日最新新聞、熱門排行榜，以及豐富的討論交流空間，還有精采的個人影音實況 ...
myptt.cc › article › Steam [限免] Cris Tales 水晶傳奇(epic) | Steam 看板 | MyPTT 網頁版
美麗的手繪 2D 動畫風格栩栩如生，玩家的選擇將改變現在和未來， 共有超過 20 個小時的遊戲體驗。 【 領 取 條 件 】：鴿子 【 附 註 】：領取時間2/25-3/04 -- CPU : INTEL I7-8700K PSU : Corsair RM650X MB : MSI Z370 Krait蛇板
acg.gamer.com.tw › news PC 線上遊戲 - 巴哈姆特
【試玩】天堂—共同的經典回憶《天堂 W》以全新的面貌重新登場 《天堂》系列的作品，一直是多個年代共同的經典回憶，而這個回憶也在手機遊戲市場崛起後，再度以全新的面貌出現在眾人面前，而今天便要與各位分享一下，這款所謂的「最後一款天堂遊戲」有著什麼樣的特色。
game.kikinote.net › 11194 【Steam 限免】2022 最新限時優惠免費遊戲！365款每日更新、推薦 ...
2022/2/16 · 2021、110、2020、109、Steam、限免、遊戲推薦、遊戲特賣、限時免費遊戲、限時免費遊戲下載 為大家整理 2022 年 Steam 每日限時免費或折扣的遊戲，玩家必須抓緊時間在活動期間內下載或購買，錯過了就等下次囉！
mrmad.com.tw › tomb-raider-free-steam-game 《古墓奇兵9》Steam免費大作限時領取！另有5款限時遊戲一次帶回 ...
2020/3/21 · 知名遊戲古墓奇兵遊戲最近在 Steam平台上，推出限時免費領取《Tomb Raider》古墓奇兵9、《古墓奇兵：歐西里斯神殿 LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS 》活動，只要在指定期限內下載後就能永久取得，另外還有4款 Steam 遊戲《Deiland》、《Headsnatchers》、《Drawful 2》和《GOAT OF DUTY》建議一次全部順手免費領取。
kjqpornd.pixnet.net › blog 學英文 :: 痞客邦
學英文資訊 載入中… 本家生機獲得四大認證: ISO22000國際品保認證, HACCP食品安全管制系統認證, 慈心有機驗證股份有限公司, 慈悅國際股份有限公司雙潔.
hk.ulifestyle.com.hk › topic › detail 【Switch免費遊戲】12大免費Switch Game推介 單機+連線Game都有 ...
2021/4/10 · 任天堂Switch近年大受歡迎，多款遊戲都掀起打機熱潮，其實Nintendo Switch E-shop內有多款免費遊戲，包括《Pokémon Café Mix》、《超級卡比獵人隊》等等，單機遊戲及同朋友連線的遊戲都有，今次就為大家推介12款免費Switch遊戲有興趣可以下載，但要留意部分的免費遊戲有機會只限Switch Online會員方可暢玩。