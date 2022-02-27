Hexatar 超有個性的 SVG 頭像產生器，超多造型樣式任你搭配！

個性害羞的你不想在社交 App 或社群網站放上自己的大頭照嗎？那麼你可以改用這款 Hexatar 線上頭像產生器，製作一個超有個性的頭像吧！Hexatar 是一個免費的線上頭像產生器，網站特別的地方，就是每個製作出的頭像都是呈現六邊形，且除了五官、髮型、衣服可以挑選外，也可搭配帽子、眼鏡等多項配件，背景也有超多顏色與花紋可做選擇，真的相當有趣！更多不錯的大頭貼產生器，可參考這篇：Multiavatar 會隨機產生 120 億種造型的線上頭像產生器！

Hexatar 使用介紹

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進到 Hexatar 網頁後，請先選擇你要製作的頭像性別。

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接著我們就可以透過下方的工具開始製作你專屬的頭像，第一個工具包含臉型、嘴巴、鼻子及耳朵，每一個都有很多的造型可以選擇，點選臉型還可以自訂膚色。

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第二個工具則可以選擇眼睛以及眉毛，同樣都可以設定想要的顏色。

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第三個工具可選擇髮型與鬍子，女生的話只有頭髮可以選擇。

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第四個工具可以選擇衣服、帽子以及眼鏡造型。

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最後第五個工具可讓你選擇背景花紋與顏色，覺得可以後，請點選最右側的下載按鈕。

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接著點選「SAVE TO DEVICE」便可將頭像保存到電腦中做使用囉！對於喜歡這種非常有個性頭像的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Hexatar 網站製作一個吧！

Hexatar：http://www.hexatar.com/

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