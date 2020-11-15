大頭貼是網路上你給人的第一印象，有沒有快速美化、製作大頭貼的工具？最近小編發現 PFPMaker 線上大頭貼產生器，只要上傳任意照片，就能夠一秒得到超過 50 張美化大頭貼，它能夠自動將原本的照片去背、美化，完成後還可手動調整去背後的主體位置、縮放、旋轉、調整主題顏色、調整陰影等，從上傳到得到一張專業大頭貼，不用 30 秒就能完成，並下載無浮水印的 PNG 圖片，有製作專業大頭貼需求的朋友，這款方便的工具趕快收下吧。如果你喜歡的是 IG 限動風格的圓形大頭貼，Profile Picture Maker 是比較多人使用的，你也可以試試看這款工具的效果。

進入 PFPMaker 首頁後，直接上傳要美化、去背的照片，完全不需要註冊會員即可使用。

上傳完成等待 PFPMaker 處理照片。

接著就能夠得到一張經美化、去背處理的圓形大頭貼照啦！

若不滿意處理過後的照片位置，可以點擊上方的 Adjust photo 來調整照片。

能夠調整人物的縮放、旋轉，上方的預覽圖片也會及時跟著動，調完後按下 Save 即可。

大頭貼的花色也可以自訂為：單色、漸層、圖樣等。

人像的陰影也有 9 種樣式可以選擇。

下載方式也很直覺，將滑鼠停留在圖片上方，就會出現下載按鈕，直接點擊可以下載美化過的大頭貼啦。

下載後的照片沒有浮水印，是一張 PNG 格式的專業大頭貼，前後不到 30 秒就完成，有需要的朋友趕快用他來美化一下大頭貼圖片吧。

PFPMaker：https://pfpmaker.com/