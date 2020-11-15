Circular Profile Picture

大頭貼是網路上你給人的第一印象，有沒有快速美化、製作大頭貼的工具？最近小編發現 PFPMaker 線上大頭貼產生器，只要上傳任意照片，就能夠一秒得到超過 50 張美化大頭貼，它能夠自動將原本的照片去背、美化，完成後還可手動調整去背後的主體位置、縮放、旋轉、調整主題顏色、調整陰影等，從上傳到得到一張專業大頭貼，不用 30 秒就能完成，並下載無浮水印的 PNG 圖片，有製作專業大頭貼需求的朋友，這款方便的工具趕快收下吧。如果你喜歡的是 IG 限動風格的圓形大頭貼，Profile Picture Maker 是比較多人使用的，你也可以試試看這款工具的效果。

PFPMaker

進入 PFPMaker 首頁後，直接上傳要美化、去背的照片，完全不需要註冊會員即可使用。

PFPMaker

上傳完成等待 PFPMaker 處理照片。

PPT 裁剪 圓形

接著就能夠得到一張經美化、去背處理的圓形大頭貼照啦！

圓形裁切線上

若不滿意處理過後的照片位置，可以點擊上方的 Adjust photo 來調整照片。

圓形頭像

能夠調整人物的縮放、旋轉，上方的預覽圖片也會及時跟著動，調完後按下 Save 即可。

圓形頭像框

大頭貼的花色也可以自訂為：單色、漸層、圖樣等。

PFPMaker

人像的陰影也有 9 種樣式可以選擇。

頭貼 設計

下載方式也很直覺，將滑鼠停留在圖片上方，就會出現下載按鈕，直接點擊可以下載美化過的大頭貼啦。

PFPMaker

下載後的照片沒有浮水印，是一張 PNG 格式的專業大頭貼，前後不到 30 秒就完成，有需要的朋友趕快用他來美化一下大頭貼圖片吧。

PFPMaker：https://pfpmaker.com/

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