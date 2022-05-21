Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

EPIC Games 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》第一人稱射擊遊戲，從即日起至 2022 年 05 月 26 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$1,789 元《邊緣禁地 3》好玩又刺激的射擊遊戲，在遊戲中共有四位全新寶庫獵人角色讓你選擇使用，藉由每位各有獨特且深入的技能樹與能力，來奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖手中拯救你的家園吧！喜歡這種緊張又刺激稱射擊遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動喔！

《邊緣禁地 3》遊戲介紹

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

《邊緣禁地3》是一款融合動作角色扮演元素的第一人稱射擊遊戲，由 Gearbox 軟體開發，並支援正體中文、簡體中文及中文配音。

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

遊戲中，在 Handsome Jack 去世和 Hyperion 隕落之後的一段時間，遊戲中的反派 Troy 和 Tyreen Calypso 得知潘朵拉星球之外有其他寶庫，便組織一個名為「寶庫之子」的暴力邪教來佔有它們。

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

而你能選擇四位全新寶庫獵人獨特的能力，來阻止瘋狂的 Calypso Twins 雙胞胎聯合暴徒集團，奪取星系的至高權力。現在你可以選擇獨自遊玩，或是與好友聯手對付瘋癲敵人，奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖手中拯救你的家園吧！

遊戲領取步驟

《邊緣禁地 3》領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/borderlands-3

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》限免第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省 $1,789 元！

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省$1,789元！ 相關文章

訪客留言

Epic 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》第一人稱射擊遊戲，即刻領取讓你現省$1,789元！ 參考資料

ipost.post.gov.tw 網路郵局
線上開戶 申請網路郵局 數位支局服務 VISA線上續卡
easylife.tw › 1344 TCDraftPost 4 | 綠色工廠
2008/6/8 · 建立完成之後可以發現有很多警告訊息，那是因為 DNS 記錄還沒有設定的關係，首先要處的就是要設定網域設定。. 同頁面的下方就有提供需要設定的訊息，既然是郵件代管的服務，那麼當然是要設定 DNS 的 MX 記錄，這時就請大家在自己的 DNS 內增加一比 MX 設定 ...
faye.tw › 375 黑白黑白剃。終於不是狗啃嫩 ::: 羊吠吠
黑白黑白的故事. 羊吠吠的黑白貓. 黑白黑白剃。. 終於不是狗啃嫩. 2008 Sep 18. 分享. 超可嫩變成超超超可嫩了！. 因為嫩的肚子發霉，所以上次看醫生已經剃掉腹部的毛，昨天和佳佳就聯手把他其他的毛都剃光光。. 本來想給他留個五分頭，所以裝上控制片，那樣 ...
faye.tw › 321 【十萬個為什麼】網球計分 ::: 羊吠吠
為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？為什麼？ 大家應該都會覺得網球計分的方式很奇怪，三戰兩勝，一局要先搶下第六分就算贏，一分又分成15→30→40分，為什麼要那麼複雜呢？為什麼？為什...
www.dataguidance.com › news › china-tc260-releases-draft China: TC260 releases draft Specifications
2022/5/9 · The National Information Security Standardisation Technical Committee of China (&#39;TC260&#39;) released, on 29 April 2022, Practice Guidelines for Cybersecurity Standards – Technical Specification for the Certification of Cross-Border Proce