EPIC Games 本周推出超人氣《邊緣禁地 3》第一人稱射擊遊戲，從即日起至 2022 年 05 月 26 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得價值 NT$1,789 元《邊緣禁地 3》好玩又刺激的射擊遊戲，在遊戲中共有四位全新寶庫獵人角色讓你選擇使用，藉由每位各有獨特且深入的技能樹與能力，來奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖手中拯救你的家園吧！喜歡這種緊張又刺激稱射擊遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動喔！

《邊緣禁地 3》遊戲介紹

《邊緣禁地3》是一款融合動作角色扮演元素的第一人稱射擊遊戲，由 Gearbox 軟體開發，並支援正體中文、簡體中文及中文配音。

遊戲中，在 Handsome Jack 去世和 Hyperion 隕落之後的一段時間，遊戲中的反派 Troy 和 Tyreen Calypso 得知潘朵拉星球之外有其他寶庫，便組織一個名為「寶庫之子」的暴力邪教來佔有它們。

而你能選擇四位全新寶庫獵人獨特的能力，來阻止瘋狂的 Calypso Twins 雙胞胎聯合暴徒集團，奪取星系的至高權力。現在你可以選擇獨自遊玩，或是與好友聯手對付瘋癲敵人，奪取各式各樣的寶物，從全銀河最無情凶狠的邪教領袖手中拯救你的家園吧！

遊戲領取步驟

《邊緣禁地 3》領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/p/borderlands-3





首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！