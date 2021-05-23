EPIC 釋出最暢銷《NBA 2K21》限免遊戲！讓你現省 $1,790，NBA 球迷們千萬別錯過！

熱愛籃球運動的朋友們，是否因疫情的關係無法到戶外打球而心癢癢呢？那麼不妨轉戰在家打《NBA 2K21》遊戲吧！本周 EPIC Games 推出了最暢銷《NBA 2K21》限免遊戲，即日起至 2021 年 5 月 27 日 晚上 11 點前只要前往 EPIC Games 平台，便可輕鬆獲取原價要 NT$1,790 的暢銷《NBA 2K21》籃球遊戲，對於喜歡打籃球與觀看 NBA 比賽的朋友，趕緊把握這次的 EPIC 限免活動吧！

《NBA 2K21》遊戲介紹

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《NBA 2K21》是世界最知名、最暢銷的《NBA 2K》系列最新發行的遊戲。具備大幅強化的頂級遊戲內容、線上競技與社群功能，以及多樣而富含深度的遊戲模式，另外也全方位地重現了 NBA 籃球與文化的精髓，提供玩家獨一無二的沈浸體驗。

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在《NBA 2K21》中能讓你打造包含 NBA 現役球星與傳奇球星的最強陣容，並和來自全球的其他積極收藏玩家較勁，2K21 還有全新登場的限時賽季，讓你在全新回歸的 MyTEAM 遊戲模式中與別的玩家拚搏的同時獲得專屬獎勵。

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最後，《2K21》全新街區會將你的球賽搬到海邊，並有全新的視覺效果與場景配置，讓你在海邊球場大秀你的球技與風格！就讓我們趕緊組隊一起參加職業、業餘混合賽，拿到屬於你的 NBA 冠軍榮耀吧！

遊戲領取步驟教學

《NBA 2K21》領取位置：點我前往

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首先先到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著看你要用哪個平台登入都可以，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣對大家也比較方便。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，建議先安裝起來，只要安裝完成，你領取的遊戲就在裡面，直接啟動就可以開始遊玩囉！

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