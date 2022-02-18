Epic 釋出好玩的 Brothers A Tale of Two Sons 動作冒險限免遊戲，現在領取終身免費暢玩！

這周 EPIC Games 推出一款畫風非常美的《兄弟：雙子傳說》動作冒險遊戲，從即日起至 2022 年 02 月 25 日凌晨 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得原價 NT$429 元的《兄弟：雙子傳說》動作冒險遊戲，讓你在遊戲中，引領這對兄弟，踏上充滿危險的旅程，只為找到治癒父親的靈藥「生命之水」，在這趟旅途中他們倆兄弟必須相互依靠才能生存，對於喜愛畫面精美的動作冒險遊戲類的朋友，千萬別錯過本周 EPIC 的限免活動喔！

《兄弟：雙子傳說》遊戲介紹

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這款 《兄弟：雙子傳說》，是由獨具遠見的瑞典導演 Josef Fares 與頂級開發者 Starbreeze Studios 合力推出的好評遊戲。

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遊戲主要是在講，一個生命垂危的男人有兩個兒子，他們千方百計想治癒病危的父親，但他們眼前只有一個選擇，他們必須踏上旅途，尋找「生命之水」並帶回家中，而在這趟旅途中他們必須相互依靠才能生存。若其中一個人脆弱時，另一個人必須堅強；一方心懷恐懼時，另一方就必須鼓起勇氣，這兩兄弟必須成為彼此的手足。

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而你必須以前所未有的方式同時操作兩兄弟，如同在單人模式中遊玩合作遊戲，帶領他們解開謎題、探索各式各樣的地點並與各種頭目開戰，現宰請你運到你的智慧與勇氣，引領這對兄弟展開史詩般的童話冒險之旅吧！

遊戲領取步驟

《兄弟：雙子傳說》領取位置：https://www.epicgames.com/store/zh-Hant/p/brothers-a-tale-of-two-sons

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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