微軟於 2021 年 10 月 5 日正式推出 Windows 11，到目前已有 4 個多月，中間不斷有許多小更新及優化，不過這次微軟官方宣佈推出 Windows 11 首次重大更新，本篇為大家整理 6 個重大 Windows 11 更新功能：在美國提供 Amazon Appstore 預覽、工具列的優化和兩個重新設計的 APP：Media Player 和記事本，以下一起來看看這些更新的詳細功能及資訊。



1. Amazon Appstore 預覽功能

自 Windows 11 推出以來，微軟商店吸引了世界各地更多的創作者和使用者，微軟與 Amazon Appstore 合作，增加了 1000 多個 APP 和游戲。美國的 Windows 11 使用者可以在微軟商店中預覽 Amazon Appstore 預覽，以及 Audible、Kindle、Subway Surfers、Lords Mobile、Khan Academy Kids 等熱門 APP。

台灣目前還沒開放，想體驗的朋友請將地區改為美國，要開始使用 Amazon Appstore 預覽功能，請打開並更新微軟商店，點擊「微軟商店」>「獲取更新」，搜索 APP 標題或游戲等；找到要找的東西時，透過亞馬遜 Appstore下載即可。

2. 工具列強化

工具列是 PC 上所有操作的第一站。強化後的工具列讓我們更容易看到現在需要的所有訊息並直接採取行動，無論在多少個螢幕上工作，全新的工具列強化功能將在 2022 年 2 月的非安全預覽版中推出。

3. 工具列靜音、取消靜音功能 ＆ 分享任何視窗



靜音/取消靜音和從工具列分享任何窗口的功能，能夠讓我們更快速操作，並在視訊通話時處於最佳狀態。可輕鬆在 Microsoft Teams 共享視窗和靜音控制。

在通話期間工具列右側會出現一個使用中的麥克風圖示，我們可以輕鬆切換音頻的開/關，而不必回到通話視窗，這樣就可以快速回復或靜音。

4. 工具列新增氣象資訊

Widgets 已更新，以後只要從工具列的左下角，就會顯示即時天氣內容，天氣狀態永遠是最新的，使用者能夠一目了然。

5. 第二螢幕顯示時間資訊

隨著越來越多的人在家裡工作、學習，雙螢幕已經是許多人的標配，Win 11 更新後日期、時間會在第二個螢幕上顯示。當第二台螢幕連接時，時鐘和日期將顯示在第二台螢幕工具列上。

6. 全新 Media Player 及記事本

Media Player 的核心是一個全功能的音樂庫，能快速瀏覽和播放音樂以及建立和管理播放清單。電腦上的音樂和影片資料夾中的所有內容將自動出現在資料庫中。Media Player 為鍵盤使用者以及其他輔助技術，改進了鍵盤快捷方式。Media Player 取代了 Groove Music 應用程式，如果你收藏的音樂在 Groove Music 中，資料庫和播放清單將自動轉移。

重新設計的記事本除了設計上的更新，還增加了深色模式，讓記事本的使用體驗與 Windows 更加一致。如果你的預設系統主題是深色模式，記事本將自動採用深色主題，你也可以從新的設定頁面手動選擇主題。此外，選單也被簡化了，能更容易操作，官方還增加了新的功能，好比：更多步的上一步功能、彩色表情符號以及現代和高效的尋找和取代體驗。

https://blogs.windows.com/windowsexperience/2022/02/15/bringing-you-closer-to-what-you-love-with-new-experiences-in-windows-11/