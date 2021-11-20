本周 EPIC Games 推出了《Never Alone》年度最佳橫向捲軸限免遊戲，從即日起至 2021 年11 月 26 日 晚上 12 點前，只要前往 EPIC Games 平台，就可立即領取原價 NT$219 的《Never Alone》奇幻橫向捲軸冒險遊戲，讓你在嚴酷的北極世界中，探索神秘的冰霜森林，並藉由操作主角Nuna 與 Fox 解決謎題，完成以阿拉斯加原住民故事為藍圖的八個關卡！喜歡橫向捲軸冒險遊戲的朋友，趕緊把握本周的 EPIC 限免活動吧！

《Never Alone》遊戲介紹

《Never Alone》是 Upper One Games 推出的平台遊戲，在這款遊戲中，玩家可以操作主角Nuna 與 Fox 解決謎題，完成以阿拉斯加原住民故事為藍本的八個關卡。

《Never Alone》名列「Best of 2014」75 部得獎作品、2015 BAFTA Games Awards「最佳出道作品」以及 2015 Games for Change Awards 的「年度遊戲」和「最具影響力作品」。開發過程中，阿拉斯加原住民耆老、故事講者以及社群居民近 40 位成員為遊戲開發做出了貢獻。

在遊戲中，我們可以操作主角 Nuna 與他的夥伴 Fox，按下按鈕即可隨時切換兩名角色，你必須依靠各角色的獨特技能，才能順利完成任務。主角 Nuna 可以爬上樓梯與繩索，移動重型障礙物，還能對目標甩出投擲物解開難題，而夥伴 Fox 則可以穿過 Nuna 無法進入的狹窄區域，攀爬牆壁，並跳到很高的地方。

現在就讓我們幫助 Nuna 與 Fox，在這暴風雪永不停歇嚴酷的北極世界，勇於面對襲來的狂風，透過 Helping Spirit 的庇護下，才有機會讓 Nuna 與 Fox 在這萬物難以生存的國度中存活下來吧！

遊戲領取步驟

《Never Alone》領取位置：點我前往

首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！