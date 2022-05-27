Epic 本周推出獲獎大作《生化奇兵》系列射擊遊戲，即刻領取讓你現省$1,440元！

本周 EPIC Games 推出獲獎大作《生化奇兵》三部曲遊戲包，從即日起至 2022 年 06 月 02 日晚上 11 點前，只要前往 EPIC Games 平台，便可獲得總價值 NT$1,440 元好玩又刺激的《生化奇兵》全系列射擊遊戲，內容有《生化奇兵》、《生化奇兵 2》以及《生化奇兵：無限之城》，還包含所有單人附加內容，讓你為性命而戰並智取敵手，深潛入波濤洶湧的浪潮之下或深入雲霄，喜歡這種刺激又帶點恐怖射擊遊戲的朋友，感緊把握本周 EPIC 的限免活動喔！

《生化奇兵》系列遊戲介紹

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生化奇兵是一款復古未來主義第一人稱射擊遊戲系列，本系列總共有三款遊戲，包含《生化奇兵》、《生化奇兵2》以及《生化奇兵：無限之城》，在主題和敘事方面都與第一部遊戲有關聯，截至 2019 年 12 月，這三款游戲的總銷量超過 3400 萬份，成為有史以來最暢銷的電子遊戲系列之一。

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這次《生化奇兵》系列遊戲包，還包含了所有單人 DLC，如《生化奇兵2：女神的巢穴》及《生化奇兵：無限之城 - 海葬》，除了具有升級的圖形表現外，還附帶了具 Ken Levine 及 Shawn Robertson 評論的紀錄片。

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《生化奇兵》三款遊戲簡介

  • 《生化奇兵》：探索海底城 Rapture。這座城市原本是社會傑出人士的避風港，卻因一個人的狂妄自私淪為反烏托邦夢魘。
  • 《生化奇兵 2》：透過 Subject Delta 的視角瞭解 Rapture。Subject Delta 是令人畏懼的 Big Daddy 原型，肩負生死攸關的任務，力求拯救他失蹤的 Little Sister。
  • 《生化奇兵：無限之城》：私家調查員 Booker DeWitt 因積欠惡人債務，必須接下一件不可能的任務：前往在雲端之上的飛行城市，拯救一位名為 Elizabeth 的女子。

遊戲領取步驟

《生化奇兵》系列遊戲包領取位置：https://store.epicgames.com/zh-Hant/bundles/bioshock-the-collection

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首先請到 EPIC 活動網站中，點選「獲取」。

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接著選擇一個你喜歡的平台登入，這邊建議沒有 Epic Games 的帳號玩家，可以註冊一個，若之後要啟動遊戲時還是會要求你下載遊戲啟動器，遊戲都必須要從 Epic Games 遊戲啟動器開啟，這樣也方便許多。

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對於還沒安裝 Epic Games 啟動器的玩家們，趕緊先安裝起來，只要安裝完成，就能直接啟動開始遊玩囉！

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