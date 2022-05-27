你也是 LINE Pay 的愛用者嗎？有在用 LINE Pay 的朋友要注意啦，LINE Pay 舊版將於 2022/5/31 停止服務，並且即日起已推出新版 LINE Pay 1.2.0，如果你是習慣用一卡通 LINE Pay 的朋友，就必須打開 LINE APP 進入錢包找到 LINE Pay > 一卡通 Money 才能使用喔！現在跟著小編來看看新版的 LINE Pay 有哪些功能吧？

1. 新增付款集合頁

這次的更新，新增了 付款集合模式，把會員卡、電子發票載具和付款條碼 ，全部收納在同一個頁面，可依據個人使用習慣與喜好，選用你最順手的付款模式。

習慣舊版 LINE Pay App 付款方式的用戶，轉換到新版 LINE Pay App 也能輕鬆上手！

2. 卡片選擇顯示更清晰

切換主要付款卡片時，以綠框標示你所選定的付款卡片，方便清楚辨識，再也不怕選錯卡片囉！

3. 點數使用狀態提示

新增的點數使用狀態提示，方便在付款時，快速確認是否有開啟點數折抵功能，不管是在付款頁面展開或收起的模式，都有貼心提示。

未開啟點數折抵：以「灰色」顯示點數圖示和餘額/ 或提示「未使用」

已開啟點數折抵：以「綠色」顯示點數圖示和餘額/ 或提示「使用中」

4. 更完整的金融服務

1.2.0 版本更新也將全新的信用卡平台加入金融服務專區，比較各家銀行卡回饋更加輕鬆有效率，免出門即可線上申請，超方便！

下載及更新：

LINE Pay ( App Store 下載 )

LINE Pay ( Google Play 下載 )