LINE Pay App

你也是 LINE Pay 的愛用者嗎？有在用 LINE Pay 的朋友要注意啦，LINE Pay 舊版將於 2022/5/31 停止服務，並且即日起已推出新版 LINE Pay 1.2.0，如果你是習慣用一卡通 LINE Pay 的朋友，就必須打開 LINE APP 進入錢包找到 LINE Pay > 一卡通 Money 才能使用喔！現在跟著小編來看看新版的 LINE Pay 有哪些功能吧？

1. 新增付款集合頁

LINE Pay App

這次的更新，新增了付款集合模式，把會員卡、電子發票載具和付款條碼，全部收納在同一個頁面，可依據個人使用習慣與喜好，選用你最順手的付款模式。

習慣舊版 LINE Pay App 付款方式的用戶，轉換到新版 LINE Pay App 也能輕鬆上手！

2. 卡片選擇顯示更清晰

LINE Pay 停止服務

切換主要付款卡片時，以綠框標示你所選定的付款卡片，方便清楚辨識，再也不怕選錯卡片囉！

3. 點數使用狀態提示

新版 LINE Pay

新增的點數使用狀態提示，方便在付款時，快速確認是否有開啟點數折抵功能，不管是在付款頁面展開或收起的模式，都有貼心提示。

  • 未開啟點數折抵：以「灰色」顯示點數圖示和餘額/ 或提示「未使用」
  • 已開啟點數折抵：以「綠色」顯示點數圖示和餘額/ 或提示「使用中」

4. 更完整的金融服務

LINE Pay 一卡通不能用

1.2.0 版本更新也將全新的信用卡平台加入金融服務專區，比較各家銀行卡回饋更加輕鬆有效率，免出門即可線上申請，超方便！

下載及更新：
LINE Pay ( App Store 下載 )
LINE Pay ( Google Play 下載 )

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Ching Tseng – Page 6 – AppWorks 之初加速器
熟悉Android SDK及相關開發，對手機軟件性能優化、內存優化有壹定了解 有Android線上作品者優先 有優秀的優化、調試和解決問題能力，邏輯思維清晰嚴謹 良好的溝通能力和團隊協作精神，嚴謹的工作態度與高質量意識，良好的抗壓能力 &lt;2. PHP研發工程師
三元及第文教機構
說話或行文常運用遞進 ( 遞減 ) 關係以發揮強調的作用，除依程度輕重順序，並應符合邏輯。. 下列語句所運用的遞進 ( 遞減 ) 邏輯何者較為正確？. (A) 特賣會隨處可見四折、五折甚至六折的促銷標價，非常吸引人. (B) 面對考試，只要努力不懈怠，就算沒有八十 ...
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