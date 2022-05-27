VAWE 可用 Lo-fi 音樂搭配環境音效的音樂網，不僅能提高專注力更能幫你放鬆心靈！

你也是喜歡藉由聽音樂幫助自己辦公或讀書更專注的人嗎？那麼這個 VAWE 線上 Lo-fi 背景音樂網會很適合你！VAWE 是一個免費音樂網站，除了有提供讓人聽了非常舒服的 Lo-fi 背景音樂外，還結合了 Mixer（混合器）的功能，可讓你在播放 Lo-fi 音樂的同時，加入能提升專注力的環境音效，若你不想自己搭配的話，網站也有提供編輯好的音樂組合讓你選擇，喜歡的朋友可以前往網站體驗看看喔！更多舒適的 Lo-fi 音樂，請參考這篇：lofi.co 超美的互動式 Lofi 音樂網！

VAWE 網站使用說明

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進到 VAWE 網站後，便可直接點擊「播放」按鈕來聆聽放鬆身心的 Lo-fi 音樂，可自由調整音樂大小。

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往下滑我們就能看到可以搭配 Lo-fi 音樂的環境音效，可免費使用的環境音共有 14 個，其它有標記「PLUS」代表必須付費才能使用。

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若你不喜歡自己手動搭配混合音樂的話，你可以點選上方的「Potions」選項，裡面全是由專業的音樂家所編輯的音樂組合，不過比較可惜的是，所有組合中的音樂全是環境音效，沒有加入 Lo-fi 音樂在其中。

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在「Potions」裡免費的環境音組合共有 8 個，點進去後便會開始自動播放音效，若你想設定時間的話，可點選下方的「沙漏」圖示進行設定，最短可設置 5 分鐘，最常可達到 10 小時。

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最後，你也可以點選「愛心」圖示，將你喜歡的組合音效收藏起來，不過這個功能必須要進行網站登入才能使用，若你覺得免費的內容不夠的話，想花點小錢支持網站也是可以的！想讓上班讀書更專注的朋友，趕緊點擊下方連結前往試試吧！

VAWE：https://vawe.app/

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