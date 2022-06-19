你喜歡聆聽海浪輕輕拍打在沙灘的聲音嗎？那麼不妨到 Virtocean 海邊自然白噪音網站享受一番吧！Virtocean 是一個結合海浪與海邊常會出現的環境音效網站，包括有帆船、海鷗、海豚、划船、水下潛水以及走在沙灘上等 15 種音效，可自由搭配自己最舒適的白噪音，背景不僅可切換成白天或夜晚，還能將播放器藏起來讓你一邊欣賞背景一邊聆聽海浪聲，非常適合在讀書、辦公、睡覺時聆聽！更多舒適的白噪音，請參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網！

Virtocean 使用說明

開啟 Virtocean 網站後，便可從畫面中的 Calmain sea、Peaceful sea、Rough storm 三種海浪聲選擇一種來聆聽，上方也提供 Mute SFX（全部靜音）、Full DSP（全螢幕）、Hide UI（隱藏播放器）等功能可使用。

若你覺得白天背景太亮的話，可以點選右上角的「切換」功能，將白天變成夜晚的樣子。

除了三種海浪聲可選擇外，下方共有 12 種海邊常會出現的環境音效可一起搭配聆聽，聲音大小都可自由調整。

若你覺得播放器太礙眼，可以點選「Hide UI」或左下「SHOW UI」來隱藏播放器，好讓你一邊欣賞背景一邊聆聽舒服的海浪白噪音喔！喜歡藉由聆聽海浪聲放鬆身心或提升專注力的朋友，趕緊點擊下方連結前往將網站收藏起來吧！

Virtocean：https://virtocean.com/#