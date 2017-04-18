Sample Focus 音效素材網站提供了很多樂器、環境音效，像是大提琴、喇叭、鼓、吉他還有一些特殊的聲音特效網站裡都有，Sample Focus 提供了一個平台讓錄音師、音效師可上傳自己的作品，讓需要聲音音效的我們可以免費下載使用，不論是個人或是商業用途都能免費下載，一段影片的靈魂就是音效，使用的恰當還能大大提升影片的質感。
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▽ 試聽音效的方式很簡單，只要將滑鼠移到聲波圖上，網站就會自動播放該音效；喜歡這段音效按下 DOWNLOAD、登入帳號就能馬上下載到電腦中。
Sample Focus 每個帳號最多只有 15 個下載的積分，如果有上傳分享新的音效一次可賺得 4 個積分，若你和艾倫一樣都是來尋寶的，15 個積分使用完後就再註冊一個新帳號囉！
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