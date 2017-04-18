Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用

2017-04-18 10:34:13 艾倫
SampleFocus

Sample Focus 音效素材網站提供了很多樂器、環境音效，像是大提琴、喇叭、鼓、吉他還有一些特殊的聲音特效網站裡都有，Sample Focus 提供了一個平台讓錄音師、音效師可上傳自己的作品，讓需要聲音音效的我們可以免費下載使用，不論是個人或是商業用途都能免費下載，一段影片的靈魂就是音效，使用的恰當還能大大提升影片的質感。

Sample Focus：https://samplefocus.com

samplefocus01
▽ Categories 分類裡有多種音效分類可以選擇，有 bass、大提琴、小提琴、喇叭、法國號、鼓、吉他、鋼琴、手風琴、風笛、陶笛、現場錄音、聲音特效...等音效，因為網站是全英文，有需要翻譯的話可請 Google 翻譯幫忙一下。

samplefocus02

▽ 不從分類尋找音效，也能從首頁下方的熱門聲音、最新聲音來找適合的音效素材。

samplefocus03

▽ 試聽音效的方式很簡單，只要將滑鼠移到聲波圖上，網站就會自動播放該音效；喜歡這段音效按下 DOWNLOAD、登入帳號就能馬上下載到電腦中。

samplefocus04

Sample Focus 每個帳號最多只有 15 個下載的積分，如果有上傳分享新的音效一次可賺得 4 個積分，若你和艾倫一樣都是來尋寶的，15 個積分使用完後就再註冊一個新帳號囉！

Sample Focus：https://samplefocus.com

更多資訊請參考：
Galaxy S8/S8+ 預購方案、Yahoo 購物中心神秘驚喜組、刷卡優惠與三星智慧館好禮
ZenFone 3 Zoom 首台雙鏡頭手機捕捉每一刻！5000mAh 超強續航力令人滿意
ROG STRIX GL553VE 銷魂的鍵盤燈光，完美的遊戲體驗

Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用 相關文章


訪客留言

Sample Focus 免費音效素材下載，提供多種樂器音效，個人、商業用途免費使用 參考資料

效果音樂素材 - 娛樂社
Tracks Sample Library 是一個迅速成長中的網站，收錄大量音樂音效素材 、錄音、配樂、樣本及 ... 大全欄目。包含midi背景音樂，各種動物叫聲，人物音效、片頭音效、恐怖音效等多種音效素材免費 ...
純文字 - 最新文章
提供林口企業與社區專業資訊整合服務,網路行銷,網站SEO優化,網站網頁美術設計 ... 及設定 商轉環境 商業用固定IP 穩定的網路環境與機房 穩壓、不斷電設施 符合機房運作 ... 化 階段三 系統啟用、系統更新、電腦個人化設定 桌布、配色、文字大小、音效… ..... 未來微軟在新的執行長領導下做了許多重大改變，例如開源及免費策略，這是&nbsp;...
免費資源網路社群 | 免費資源指南，每日免費資訊與網路新知
台灣免費資源網站，成立於 2006 年，以免費資源為主軸，內容涵蓋科技新知、線上工具、免費軟體、架站及應用程式相關介紹教學。 ... 雖然介紹過各式各樣免費圖庫，但專注於美食主題的圖庫相對來說並不多，不過一般提供素材的網站 ...
英文藝術字產生器 - 英文藝術字產生器 - 普鳥網
英文藝術字產生器。藝術字在線生成器 毛筆字體控制台 字體 大小 字色 背景 生成毛筆字 Toggle Dropdown 開啟字體預覽列表 關閉字體預覽列表 毛筆字體預覽列表 ...
免費音效素材下載網站Sample Focus 輕鬆搜尋最棒的聲音- 電腦玩物
2016年9月24日 - Sample Focus 」讓各種專業的錄音者、音效師或聲音相關工作者可以上傳自己的素材，然後免費下載其他人上傳的素材，還允許免費商業使用，經由&nbsp;...
[PDF] 1. 亞歷山大影臺影片資料庫 - 中山大學圖書館
影片可供人類學、環境科學、商業、經濟學、健康、媒體研究、藝術和其他重要的學科做跨領域的研究。 .... 療影片資料庫I》簡介：本資料庫收錄的影片，乃是由一群致力於提昇諮商與治療 .... 術、醫學、口腔衛生、牙科助理、牙科護理等，便於師生臨床教學之使用。 .... 訂購合約包涵了課堂中、校園內、及遠端存取等項目，形如享有免費的公播.
Rubber Tracks Sample Library 錄音室等級配樂、音效素材資料庫，免費 ...
Rubber Tracks Sample Library 是一個迅速成長中的網站，收錄大量音樂音效 ... 這些音樂素材都是出自於專業的錄音工作室及音樂家，使用錄音室等級的器材所錄製而 ... Rubber Tracks Sample Library 內的所有音樂、音效素材皆能用於個人或商業 ... 或樂器）、Loops（一直循環的背景音樂或節奏），以及不同的音效元素，這些素材都&nbsp;...
英文草寫簽名產生器資訊 - Topei
找到了英文草寫簽名產生器 相關熱門資訊。 特力 壓克力 壓力 活力 台灣 力士 人力 計畫 密技 惡靈 Topei &gt; ... 2012 年排名 2011 年排名 2010 年排名 2009 年排名 2008 年排名 2007 年排名 2006 ... 臺北市私立李捷英文短期補習班簽名 ...
黑膠唱盤推薦網站相關資料
免費音樂素材網站 Sample Focus ，剪輯影片的音效好朋友 台灣特有的密碼系統 注音忘記切換輸入法亂碼翻譯器 ... ，來自日本的「Photock」，收錄高達 5000 張以上的免費照片，同樣是 CC0 授權，不論個人或商業都能直接使用，不需詢問他們，對於喜歡日本 ...
Chinese Symbol Studio 中文字詞轉譯、字體產生器 _ 重灌狂人
此外，Chinese Symbol Studio軟體還提供了一個「Translation」翻譯功能，可以讓外國人輸入英文字詞或一句話，自動翻譯成中文後再以內建的特殊字型來呈現，如果你想把這字印出來的話，可以直接按下〔SAVE〕按鈕將中文字儲存成PNG、BMP或EPS等圖檔格式 ...