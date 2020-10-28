Noize - 10 種讓心情放鬆的可愛 GIF 動圖環境白噪音免費線上播放器

在一天的疲勞轟炸過後，是否想找一個舒適的白噪音，來讓自己的身心好好放鬆一下呢？這款「Noize」免費環境白噪音線上播放器，是一個擁有 10 種能夠放鬆身心環境白噪音的網站，Noize 中包含森林裡的瀑布、雷暴雨、咖啡廳、下雨天、中世紀小鎮、暴風雪等環境音，且每個環境白噪音播放長度都高達 1 小時以上，音質也很不錯，喜歡的話還能夠免費下載到電腦桌面上做使用，非常適合剛下班疲勞的你來聆聽，好好感受一下白噪音的魔力，讓它慢慢治癒你身體的中的每一個細胞，有興趣的朋友可以到 Noize 網站中體驗看看喔！想知道更多能放鬆身體或提升專注力的白噪音網站嗎？可以參考這篇：Noisli 多種幫助放鬆環境白噪音，創造提高專注的完美環境

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進到 Noize 網站後，便可看到 10 張精美風景像素圖，每一張都代表一種環境白噪音主題。

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接著你可點開一個你喜歡的主題，按下播放按鈕開始聆聽，所有主題音效長度都高達 1 小時。

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如果覺得這個環境音不錯的話，可以點擊「...」將此音檔下載到電腦中，想聽的時候便可在桌面中直接播放。在 Noize 網站裡，看著一張簡單的像素圖搭配著舒適的環境白噪音，聽久了便有種讓人拋開世俗的煩惱的感覺，彷彿已置身在圖畫之中，想讓身心一起放鬆的朋友可以來聽看看喔！

Noize：https://noize.ml/

Noize 擁有 10 種舒適環境的白噪音背景音樂，讓你沉浸在消除疲勞的大自然音效當中！ 相關文章

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Noize 擁有 10 種舒適環境的白噪音背景音樂，讓你沉浸在消除疲勞的大自然音效當中！ 參考資料

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