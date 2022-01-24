喜歡聽海浪拍打沙灘的聲音好來撫平焦慮的心情嗎？那麼這款 Defonic Ocean noise generator 線上海洋環境音效網會很適合你！Defonic Ocean noise generator 網站不僅畫面優美操作也相當簡單，共有 3 種不同強度的海浪聲以及 15 種的環境音效讓你搭配，還能藉由調整音量的大小，讓你打造專屬你的海洋之聲，當你心情不好或壓力很大時，不妨就開起網站讓海洋的聲音撫慰你的心靈吧！更多舒適的環境音效網，可參考這篇：Noize 舒適白噪音背景音樂網！

Defonic Ocean noise generator 使用介紹

進到 Defonic Ocean noise generator 網站後，就能看到所有的 15 種海洋音效列表，除了第一排的海浪聲只能擇一外，下方的音效都可任你以隨意混搭。

只要點擊音效圖示就能立即播放，拖曳下方的「錨」就能調整你喜歡的音量大小。

網頁右側會有個「電源」圖示，點選就能展開功能選單，可讓你選擇要播放 1 小時、30 分鐘，或是立即暫停播放喔！當你覺得壓力太或心情不好時，卻不能到海邊散散心，那就趕緊打開 Defonic Ocean noise generator 網站，讓純淨的海洋之聲放鬆你的心情吧！

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