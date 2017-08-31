こんとどぅふぇBGM、RPG 免費遊戲音效素材，俏皮可愛、緊張魔王關、激烈戰鬥的背景音樂

2017-08-31 15:42:48 艾倫
無料ダウンロードBGM・フリー音楽素材こんとどぅふぇ

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▽ こんとどぅふぇ站上的音樂都屬於輕快，就連比較緊張節奏的背景音效也不會太嚇人，就和他們的網站設計風格一樣都是走可愛風格，站上所有的音樂都是免費下載使用，不需要註冊帳號。
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▽ 網站的右側欄位有一整排都是站上音樂分類的項目，有RPG、BGM、音樂盒、音樂素材..等大項，BGM的部份也有分神秘的、可愛的、有趣的、神秘的、友情的、可疑的、悲傷的、激烈的，而 RPG也有遊戲現場的音效可下載，像是活動場景、地下城場景、戰鬥場景的音效都有。

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▽ 首頁有放比較新的遊戲背景音效，毎首音效右上角橘色底白色字就是該首背景音效的分類，想找其他相關的音效可以直接點選進入。

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▽ 將滑鼠移動到想試聽的音效上就會出現浮動視窗，按下 play鍵就能開始試聽，想要下載的話直接按最右邊的下載鍵就可以，免註冊直接下載即可。

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聽了好幾首俏皮可愛的遊戲背景音樂，艾倫通通都下載回電腦中，可能老了對於流行音樂當手機鈴聲不太喜歡，反而喜歡這些輕快俏皮的背景音樂。

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