蘋果(Apple)今(1)日稍早向媒體釋出邀請函,預告將在 2017 年 9 月 12 日(台灣時間 9 月 13 日凌晨 1 點)舉辦發表會,要是沒有意外,這次要登場的新品會有 iPhone 7s、iPhone 7s Plus、iPhone 8,以及新一代 Apple Watch、Apple TV。 這次的新機推出可說是大改版,其中 iPhone 7s / iPhone 7...

大家期待已久的 iPhone 8 真的快要來了,蘋果已經正式宣布「Apple Special Event - Join us here September 12 at 10 a.m. PDT to watch the keynote, the first-ever event at the Steve Jobs Theater.」發表會資訊,台灣時間為 9/13 凌晨一點,期待 iPhone 8 許久的朋友們,這次發表會可別錯過,而且這次大家都預期 iPhone 8 會上看三萬元,實在是個不低的金額,之前所流出 外型 無線充電技術 會實現嗎?或許真的有可能唷~